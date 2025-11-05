Películas de Argentina, Chile y Panamá, entre las nominadas a los Premios Forqué en España

1 minuto

Madrid, 5 nov (EFE).- El filme argentino ‘Belén’ (Dolores Fonzi), así como el panameño ‘Papeles’ (Arturo Montenegro) y los chilenos ‘La misteriosa mirada del flamenco’ (Diego Céspedes) y ‘La ola’ (Sebastián Lelio), fueron nominados en la categoría de Mejor Película Latinoamericana del Año en los Premios Forqué de España.

Este miércoles la 31 edición de estos premios de la industria audiovisual española dio a conocer las candidaturas a todas las categorías de los galardones que se entregarán el 13 de diciembre en Madrid.

Entre los candidatos a Mejor Largometraje de Ficción están ‘Los domingos’ (Alauda Ruiz de Azúa), ‘Maspalomas’ (José María Goenaga y Aitor Arregi), ‘Sirât’ (Oliver Laxe) y ‘Sorda’ (Eva Libertad), todos ellos españoles.

Se disputarán el galardón a Mejor Serie de Ficción ‘Anatomía de un instante’ (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), ‘Animal’ (Víctor García León), ‘Poquita Fe’ T2 (Pepón Montero y Juan Maidagán) y ‘Pubertat’ (Leticia Dolera), también todas españolas.

Además, el cineasta y reportero italo-argentino Hernán Zin fue nominado en la categoría de Mejor Largometraje Documental de 2025 por ‘Todos somos Gaza’, que competirá con ‘Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine’, ‘Flores para Antonio’ y ‘Tardes de soledad’, dirigidas todas por directores españoles. EFE

it/bal/lsr/alf