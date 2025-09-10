Películas de seis países iberoamericanos competirán en el festival de cine de Huelva

3 minutos

Huelva (España), 10 sep (EFE).- Argentina, Brasil, México, Paraguay, Colombia y Chile contarán con películas en la Sección Oficial a Concurso en la 51ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (sur), que se celebrará del 14 al 22 de noviembre, y optarán al Colón de Oro y demás premios del palmarés.

Así lo dio a conocer este miércoles la organización de la muestra, que avanzó los primeros títulos que tomarán parte en dicha Sección: ‘El príncipe de Nanawa’ (Argentina, Paraguay, Colombia y Alemania); ‘La mejor madre del mundo’ (Brasil); ‘Un mundo para mí’ (México); ‘Los renacidos’ (Argentina, España, Chile); ‘Autos, mota y rocanrol’ (México); e ‘Isla negra’ (Chile).

Estos primeros títulos llegan al festival onubense con el respaldo de haber sido reconocidos en certámenes internacionales de Berlín, Guadalajara (México), Vision du Réel (Suiza), Mar del Plata (Argentina), Ginebra (Suiza) o Shanghái, y su proyección en Huelva supondrá su estreno en España.

Incluyen una variedad de géneros y temáticas, que van desde el documental hasta dramas intensos, thrillers y comedias irreverentes.

De esta forma, la Sección Oficial incluirá el documental ‘El príncipe de Nanawa’, dirigido por la argentina Clarisa Navas, quien ofrece una historia de maduración y crecimiento personal que sigue durante una década a Ángel, un niño que conoció en la frontera entre Argentina y Paraguay. La cinta fue premiada como Mejor Película en la Competición Internacional de Visions du Réel.

De Brasil llega ‘La mejor madre del mundo’, dirigida por Anna Muylaer y estrenada en la 75ª edición de la Berlinale, que narra la odisea de Gal, una madre que lucha por proteger a sus hijos. Su protagonista, la actriz Shirley Cruz, construyó un personaje inolvidable que le valió el premio a la Mejor Interpretación en el Festival de Cine de Guadalajara.

Por su parte, el director Alejandro Zurro presentará en Huelva ‘Un mundo para mí’ (México), un largometraje que aborda la historia de una pareja que se enfrenta al nacimiento de su bebé intersexual. Fue seleccionada en el Festival de Mar del Plata y recibió una Mención Honorífica en el Festival de Cine de Guadalajara.

Otra de las películas de la Sección Oficial será ‘Los renacidos’, en la que el director Santiago Esteves presenta un thriller rodado en los paisajes argentinos de Mendoza, donde dos hermanos se ven obligados a colaborar en un peligroso negocio de falsas desapariciones. La cinta fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Shanghái.

También desde México llega ‘Autos, mota y rocanrol’, en la que el director J. M. Cravioto firma un divertido «mockumentary» (falso documental) para contar las desternillantes desventuras de dos hermanos que intentan organizar una carrera de coches. La película fue premiada con la Mejor Interpretación para el actor Emiliano Zurita en el Festival de Cine de Guadalajara.

Por último, también competirá por el Colón de Oro ‘Isla negra’ (Chile), tercera película de Jorge Riquelme Serrano en la que confecciona un drama intimista con la actuación del multipremiado Alfredo Castro y que premiada como Mejor Película en el Festival Internacional de Ginebra. EFE

1010282

lra/fs/lml/ma/jgb