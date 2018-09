carta che illustra le zone soggette a ruscellamento superficiale in svizzera

La Confederación ha publicado recientemente un mapa en líneaEnlace externo que muestra las zonas de escorrentía. El agua que cae en grandes cantidades, como ocurrió en Lausana, ya no es absorbida por el suelo y fluye desde las laderas, lo que supone un peligro para los edificios, las carreteras y las líneas eléctricas.

Aquellos que han vivido este evento excepcional no lo olvidarán muy pronto. Sin embargo, de la memoria colectiva probablemente desaparecerá dentro de unos años.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Inundaciones: Prevención gracias a fotos antiguas Luigi Jorio 27 de agosto de 2018 - 09:00 El calentamiento global aumenta el riesgo de inundaciones en Suiza y graves situaciones ya han ocurrido, aunque su recuerdo se desvanezca con el tiempo. Un proyecto de la Universidad de Berna pretende fortalecer la memoria colectiva, también con la ayuda de los ciudadanos. Era la noche del 11 de junio pasado cuando los ciudadanos de Lausana fueron sorprendidos por una violenta tormenta que inundó calles, tiendas y pasos subterráneos. En diez minutos, cayeron 41 litros de agua por metro cuadrado, el equivalente a dos semanas de precipitaciones. Aquellos que han vivido este evento excepcional no lo olvidarán muy pronto. Sin embargo, de la memoria colectiva probablemente desaparecerá dentro de unos años. A pesar de que las inundaciones pueden causar serios daños y tener serias repercusiones para las personas afectadas, rápidamente nos olvidamos de ellas, indica el Laboratorio de Investigación de Riesgos Naturales de la Universidad de Berna. Los investigadores de esta institución lanzaron la plataforma en línea Memoria Colectiva sobre Inundaciones, que contiene imágenes de toda Suiza. El objetivo del proyecto es recordar a la población los riesgos de inundación y proporcionar a los especialistas y a las autoridades una fuente de información para su evaluación y prevención, explica Rolf Weingartner, profesor de Hidrología de la Universidad de Berna. Las imágenes de la base de datos de la Universidad de Berna proceden de fototecas y departamentos administrativos de municipios y cantones. También hay ilustraciones históricas de los siglos XVI al XVIII. Y se invita a los ciudadanos a documentar y compartir sus imágenes, que pueden subir directamente al sitio. Prevención y preparación para las inundaciones Como país alpino, Suiza está particularmente expuesta a riesgos naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de escombros. Fenómenos que con el calentamiento global están destinados a ser más frecuentes y violentos. Desde 1972, todas las inundaciones en Suiza se han registrado sistemáticamente. La estrategia de prevención consiste en evitar la urbanización excesiva de las zonas de riesgo y restaurar más espacio para los cauces hídricos, indica el Instituo Federal Suizo de Investigación Forestal, Nieve y Paisaje. Si es necesario, se instalan estructuras de protección. La Confederación ha publicado recientemente un mapa en línea que muestra las zonas de escorrentía. El agua que cae en grandes cantidades, como ocurrió en Lausana, ya no es absorbida por el suelo y fluye desde las laderas, lo que supone un peligro para los edificios, las carreteras y las líneas eléctricas. La herramienta, desarrollada en colaboración con el sector asegurador, permite identificar los riesgos, adoptar medidas de protección en una fase temprana y prevenir los daños. Daños de 300 millones de francos suizos al año En 2017, las intemperies en Suiza causaron daños por 170 millones de francos, según el Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, Nieve y Paisaje. El 94% de los perjuicios fueron causados por inundaciones y flujos de escombros. La cantidad más alta en los últimos 10 años, advierte el Instituto. Sin embargo, esta cifra es inferior a la media de 307 millones de francos suizos, registrada entre 1972 y 2016. En 2017 hubo ocho víctimas de estos fenómenos naturales, sin contar las afectadas por aludes. (el promedio es de dos a tres víctimas por año).