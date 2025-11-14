Peloteros de República Dominicana y Puerto Rico se enfrentarán este sábado en Nueva York

Santo Domingo, 14 nov (EFE).- Los principales jugadores de las ligas de béisbol profesional de República Dominicana y Puerto Rico se enfrentarán este sábado 15 de noviembre en el Citi Field de Nueva York, hogar de los Mets, como parte central del evento «Showdown».

El partido, que marca un nuevo episodio en la rivalidad entre ambos países caribeños, honra al veterano intermedista dominicano Robinson Canó, quien disputará su último juego en territorio estadounidense, y al extoletero puertorriqueño Carlos Delgado.

Para honrar a Canó, los jugadores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) vestirán la chaqueta con el número 24 en su espalda, mismo que el capitán de las Estrellas Orientales ha portado durante su carrera, mientras que los de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) de Puerto Rico, vestirán el 21 en honor a Delgado.

Carlos Gómez, quien llevará las riendas de la escuadra quisqueyana, será el rival de Delgado, quien será el dirigente honorífico de Puerto Rico.

El encuentro marcará un hito al convertirse en el primer enfrentamiento oficial tipo «All-Star Game» entre las selecciones profesionales de República Dominicana y Puerto Rico en territorio continental de Estados Unidos, donde anteriormente se han enfrentado Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey.

Combinación de talento

El róster de los dos equipos que verán acción este sábado reunirá una combinación de figuras con experiencia en Grandes Ligas, jóvenes promesas y veteranos de ligas internacionales.

En el caso del equipo que representará a la República Dominicana, además de Canó, lo integran estelares como Cristian Adames, Sócrates Brito, Aderling Rodríguez, Gustavo Núñez, Hanser Alberto, Ángel Genao, Gilberto Celestino, Sócrates Brito, Emmanuel Rodríguez, Junior Lake, Emilio Bonifacio, Geraldi Díaz y Jhon Núñez.

El cuerpo de lanzadores incluye a César Valdez, Roldy Muñoz, Raúl Brito, Huascar Ynoa, Michael Féliz, Joely Rodríguez, Anderson Pilar, Esmil Rogers, Ulises Joaquín, Jeffrey Yan, Richard Rodríguez y Jean Carlos Mejía.

En el caso del equipo puertorriqueño, figuran José de León, Ricardo Vélez, Osvaldo Berríos, Jorge López, José Espada, Yacksel Ríos, Luis Leroy Cruz, Jonathan Bermúdez, Adalberto Flores, Luis Quiñones y Andrew Marrero.

La “Isla del Encanto” también tendrá en escena a Wilfredo Cordero, Yariel González, Emmanuel Rivera, Vimael Machín, Luis Vázquez, Isan Díaz, Jack López,Martín Maldonado, Brian Navarreto, Roy Morales, Rubén Castro, Nelson Velázquez, Bryan Torres, Johneswy Fargas, Danny Ortiz y Eddie Rosario.

Previo al inicio del partido, se realizará la denominada «Fiesta de Barrio», en el que habrá música en vivo, comida típica de ambos países y actividades familiares.

El productor y empresario dominicano Santiago Matías realizará el lanzamiento de honor para el partido.

Por su parte, el salsero puertorrriqueño Gilberto Santa Rosa y el merenguero y senador dominicano Héctor Acosta «El Torito», interpretarán los himnos nacionales de Puerto Rico y República Dominicana, respectivamente. EFE

