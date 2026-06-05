Pemex invertirá 5.300 millones de dólares para reactivar industria petroquímica en México

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Ciudad de México, 5 jun (EFE).- Petróleos Mexicanos (Pemex) invertirá 93.000 millones de pesos (unos 5.339 millones de dólares) entre 2026 y 2030 en la industria petroquímica y de fertilizantes del país, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la soberanía energética y alimentaria de México.

El anuncio fue realizado este viernes en Coatzacoalcos, Veracruz (este), durante una conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que el director general de Pemex, Juan Carlos Carpió Fragoso, destacó el carácter estratégico de ambos sectores para el desarrollo económico nacional.

“La industria petroquímica y la de fertilizantes son clave para el desarrollo de México”, afirmó el funcionario, al señalar que estas actividades permiten transformar el gas natural y los derivados del petróleo en insumos utilizados por sectores como el farmacéutico, automotriz, textil, químico y agroalimentario.

Carpió Fragoso sostuvo que durante décadas estas industrias fueron relegadas, lo que provocó una creciente dependencia de productos importados y limitó el aprovechamiento de los hidrocarburos nacionales.

“Durante décadas, en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos”, señaló.

El directivo aseguró que la nueva estrategia, impulsada por la presidenta Sheinbaum, busca recuperar capacidades productivas y fortalecer cadenas industriales consideradas fundamentales para la economía mexicana.

Como parte del plan, Pemex prevé elevar la producción nacional de petroquímicos hasta 849.000 toneladas anuales y aumentar la fabricación de fertilizantes a más de cuatro millones de toneladas por año en los próximos años.

La estrategia contempla tanto la rehabilitación de instalaciones existentes como la construcción de nueva infraestructura.

Entre los proyectos prioritarios se encuentran los complejos petroquímicos de Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, así como las plantas de fertilizantes ubicadas en Poza Rica, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con Pemex, las inversiones previstas estarán orientadas a fortalecer sectores productivos estratégicos como el agrícola, automotriz, plástico, textil y farmacéutico, con el propósito de incrementar el contenido nacional en las cadenas industriales y reducir la dependencia de insumos provenientes del exterior. EFE

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