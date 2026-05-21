Penélope Cruz amadrina a ‘los Javis’ para cruzar la alfombra roja de su debut en Cannes

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Cannes (Francia), 21 may (EFE).- Los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, más conocidos como ‘los Javis’, ingresaron este jueves en la historia del Festival de Cannes al cruzar la alfombra roja para estrenar ‘La bola negra’, con la que compiten por la Palma de Oro, amadrinados por Penélope Cruz en su debut en el certamen francés.

Cruz, toda una veterana de la Croisette -donde en 2006 logró el premio a mejor interpretación femenina junto al resto de las actrices del elenco de ‘Volver’ (Pedro Almodóvar)-, desató la locura al acercarse a los admiradores que se aglutinaron junto al Palacio de Festivales, a los que se aproximó para firmar autógrafos y tomarse fotos con ellos.

Apareció enfundada en un vestido negro con una abertura en la pierna, en el que destacaba una borla situada en su único tirante y delicadas tiras que se movían con el viento en su espalda, y la oscarizada actriz de Alcobendas no dejó de mostrar gestos de cariño a los Javis, a los que se veía felices pero más afectados por la solemnidad del momento.

Los responsables de series como ‘La mesías’ o ‘Paquita Salas’ eligieron esmóquines muy tradicionales, estrictamente en línea con el protocolo de Cannes, pero los adornaron con sendos broches de piedras preciosas en las chaquetas.

Fue la misma fórmula que eligió Miguel Bernardeau, dejando la innovación estilística a sus compañeros de reparto, como el cantante y actor Guitarricadelafuente, uno de los protagonistas de las tres historias que integran ‘La bola negra’ y que discurren en torno a una obra perdida del poeta Federico García Lorca, ejecutado en la Guerra Civil española (1936-1939).

Brays Efe, por ejemplo, optó por un traje negro con una camisa desabrochada y con la pajarita deshecha, atada al cuello, y Milo Quifes eligió el blanco total, con ausencia de pajarita.

Pero el más original fue Guitarricadelafuente, que lució un traje sin camisa en el que toda la atención la concentraba un cuello plisado de tartán marrón, que desembocaba en finas cintas atadas y alargadas hasta por debajo de la cintura, sugiriendo una especie de corbata.

Completó la delegación de ‘La bola negra’ la actriz Lola Dueñas, con un vestido de motivos metálicos, ya que Glenn Close -que tiene un pequeño papel en el filme, como Penélope Cruz-, se ausentó por estar de rodaje.

Antes que ellos habían pasado por la alfombra roja un buen puñado de caras conocidas, como la actriz y miembro del jurado de la Palma de Oro Demi Moore o la intérprete mexicana Renata Notni y la británica Tilda Swinton.

Tampoco se quiso perder la ocasión la actriz y hermana de Javier Ambrossi Macarena García, que fue una de las primeras en la alfombra roja casi una hora antes del comienzo de la proyección, con un vestido en blanco satinado que terminaba con un escote y tirantes negros.

Otra que desfiló porque debuta en Cannes este año, aunque fuera de competición, fue la realizadora española María Martínez Bayona, junto a miembros del equipo de ‘The End of It’, aunque con la notable ausencia de Gael García Bernal, Rebecca Hall y el resto de actores protagonistas de su ópera prima.

El año pasado, los Javis habían elegido precisamente Cannes para anunciar a la prensa que Penélope Cruz tendría una colaboración en la que sería su segunda película.

Un año después, las puertas del Gran Teatro Lumière se abrieron en su honor mientras el delegado general del festival, Thierry Frémaux, anunciaba su entrada en medio de un largo aplauso: «Señoras y señores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis». EFE

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