Penélope Cruz rodó escenas de ‘La bola negra’ pensando que tenía un aneurisma cerebral

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Cannes (Francia), 22 may (EFE).- La actriz española Penélope Cruz rodó parte de sus escenas en ‘La bola negra’, la cinta de Javier Calvo y Javier Ambrossi que aspira a la Palma de Oro del Festival de Cannes, pensando que podía tener un aneurisma cerebral, aunque el médico le aseguró que podía seguir trabajando.

«Empecé a llorar», compartió la intérprete en una rueda de prensa junto al resto del equipo de la cinta, que fue estrenada anoche en la alfombra roja del Palacio de Festivales con una ovación de más de 15 minutos al final de la proyección (una de las más largas de la historia del certamen francés).

Cruz (Alcobendas, 1974) se enteró de la noticia, que finalmente fue una «falsa alarma», a raíz de una llamada de su médico, que la citó para ir a realizarse pruebas unos días después.

Se encontraba a punto de salir a filmar una de las escenas más icónicas de la película, en la que su personaje, una cupletista llamada Nené, sale a cantar entre soldados subida en un tanque.

Como el médico le aseguró que podía seguir trabajando, Cruz decidió no decirles nada a ‘los Javis’ al menos hasta terminar esa escena, para la que los dos directores llevaban ya 5 horas trabajando con todos los figurantes. Y después fue a los únicos del equipo a los que se lo contó, hasta que las pruebas despejaron sus temores.

Es «uno de los momentos, que recuerde, como más surrealistas», reflexionó la ganadora de un Óscar por ‘Vicky Cristina Barcelona’ (Woody Allen, 2008), al recordarse subida en un tanque «pensando que tenía un aneurisma».

Es una anécdota que Cruz pensó en guardarse para sí, pero que al final prefirió compartir públicamente en Cannes para ilustrar la intensidad de las situaciones que se comparten a veces en un rodaje.

«Creo que a veces hay que contar estas cosas», dijo, que son «cosas que vivimos juntos, a veces, y hay que salir adelante».

Ser parte de algo «importante»

Cruz se declaró «muy fan» de ‘los Javis’ y contó que quería trabajar con ellos desde hacía tiempo. Por eso no dudó en decir que sí al breve papel que los directores tenían para ella en el que es su segundo largometraje, a pesar de que los creadores de la serie ‘La Mesías’ se lo propusieron con reparos, al considerar que era demasiado pequeño para una actriz tan prestigiosa.

Pero ella aseguró que no decide en función del tamaño del encargo, sino por «querer ser parte de algo que te importa».

«Sabía, en mi corazón, que era algo importante», expresó, y «no solo en nuestro país».

Dijo que lo que han hecho los Javis «es algo muy grande», porque a veces una película llega más al corazón que los libros de texto, y que para muchos adolescentes y veinteañeros esta puede ser una puerta de entrada a la figura del escritor Federico García Lorca.

Su personaje, además, encarna la «posibilidad de libertad», algo a lo que da mucho peso porque siempre siente «una reacción muy fuerte» con lo que no le parece «justo». Es algo que afortunadamente ha podido aportar a los roles con los que ha construido su carrera, en especial con Pedro Almodóvar, su «maestro».

Opinó que siempre es «especial» venir a Cannes, desde su primera vez con 25 años siendo una «niña», ya que en la Croisette ha vivido momentos muy mágicos, como el estreno de ‘Volver’ en 2006 (película con la que se llevó el premio de mejor interpretación femenina junto al resto de sus compañeras de reparto).

«Pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que he vivido aquí en el festival», aseguró, aunque ya no sea la «niña de la mesa», sino una veterana a la que le salía algo de instinto «maternal» en la alfombra roja.

«Tampoco tengo edad de ser vuestra madre, no os equivoquéis», le lanzó entre risas a los directores y a sus compañeros de reparto masculinos presentes en la rueda de prensa. EFE

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