Penas de cárcel para dos piratas informáticos por un ciberataque contra el transporte londinense

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Dos jóvenes piratas informáticos fueron condenados este jueves por la justicia británica a cinco años y medio de cárcel cada uno por atacar la infraestructura digital del transporte público londinense y provocar la filtración de datos de millones de clientes.

Thalha Jubair, de 20 años, y Owen Flowers, de 18, se declararon culpables el mes pasado y reconocieron haber pirateado la red «Transport for London (TfL)», accediendo a los nombres, datos de contacto e información personal de unos siete millones de usuarios, en una de las mayores brechas de seguridad de datos registradas en el país.

«Las perturbaciones causadas fueron extremadamente graves», declaró el juez del Tribunal de Woolwich, en Londres, Mark Turner, quien denunció un ataque «motivado principalmente por una fanfarronada egoísta».

La acusación afirmó durante la vista de determinación de la pena que los dos hombres «podrían haber paralizado por completo TfL», dado el nivel de control que ejercieron sobre el sistema durante el ataque, llevado a cabo entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2024.

Descubierto el 1 de septiembre, el ataque no afectó al transporte, pero provocó durante tres meses interrupciones en los servicios en línea de TfL, lo que ocasionó pérdidas de 25 millones de libras (33,5 millones de dólares), según una estimación revisada.

Los dos británicos están vinculados al colectivo «Scattered Spider» (Araña dispersa), que se sospecha está detrás de una serie de ciberataques de gran repercusión, entre ellos los dirigidos contra las cadenas británicas Marks & Spencer y Co-op.

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