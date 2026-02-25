Penas de hasta 76 años a los condenados por ordenar la muerte de Marielle Franco en Brasil

2 minutos

Brasilia, 25 feb (EFE).- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil impuso este miércoles penas de entre 9 y 76 años de cárcel a los cinco acusados de ordenar, planificar y encubrir el asesinato en marzo de 2018 de la concejala y activista de Río de Janeiro Marielle Franco.

Las dos condenas más altas, a 76 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado, fueron impuestas a João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, como «mandantes» del crimen «bárbaro» que acabó con la vida de la edil.

Los cuatro magistrados de la sala dieron por probado que ambos políticos lideraron una organización criminal armada dedicada a negocios inmobiliarios ilegales en barrios humildes de la zona oeste de Río de Janeiro, y que decidieron sentenciar a muerte a Franco por su «combativa» actuación política contra esas prácticas ilícitas.

De esta forma, los dos hermanos fueron sentenciados por los delitos de «organización criminal armada, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio», ya que en el atentado murió el chófer de Franco, Anderson Gomes, y sobrevivió Fernanda Chaves, asesora de la concejala.

A los otros tres imputados en la causa les aplicaron penas menores. Así, Ronald Paulo Alves, expolicía militar, recibió una pena de 56 años de prisión por suministrar información «esencial» para este crimen que en su día causó un enorme impacto en la escena internacional.

Por su parte, Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, fue condenado a 18 años de cárcel por «obstrucción a la justicia» y «corrupción pasiva», al garantizar impunidad a los implicados torpedeando las investigaciones.

Finalmente, Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, «hombre de confianza» de los Brazão, fue sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de organización criminal armada.

La sentencia, sin embargo, aún no es firme, ya que aún cabe recurso ante el mismo tribunal.

Marielle Franco, mujer, negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018 mientras se trasladaba en un vehículo tras participar en un acto en el centro de Río.

El conductor, Anderson Gomes, también fue asesinado. Con ellos viajaba Fernanda Chaves, asesora de Franco y única superviviente del atentado. EFE

am-cms/jmc/lss

(Foto)(Vídeo)