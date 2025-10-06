Penas más duras y una cárcel solo para pandilleros propondrá el Gobierno de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 6 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso para combatir a las pandillas con penas de cárcel más duras y de la creación de una prisión exclusiva para sus miembros.

El gobernante dijo en una rueda de prensa que la medida pretende luchar contra las pandillas y el crimen organizado con condenas de ocho a 15 años de prisión por el delito de extorsión, que actualmente se pena con cárcel de uno a seis años, un flagelo que afecta a miles de comerciantes en el país centroamericano.

De acuerdo a Arévalo de León, la iniciativa de ley contempla la creación de una cárcel de «máxima seguridad» específicamente para pandilleros, con «vigilancia extrema» y control de todos sus movimientos. Además, en la propuesta de la nueva prisión se incluye el aislamiento de reos por 30 días.

«Esta es una de nuestras prioridades y estamos teniendo avances concretos para demostrarlo», puntualizó el mandatario, acompañado de su ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez.

De igual manera, Arévalo de León también resaltó que se incluirá entre las medidas a todos aquellos extranjeros que se dediquen a la usura.

«Le estamos dando a la Policía Nacional Civil las herramientas necesarias para seguir golpeando al crimen organizado donde más le duele», añadió.

Según Jiménez, en Guatemala hay alrededor de 12.000 personas vinculadas directa o indirectamente a las pandillas, de los cuales alrededor de 3.000 se encuentran encarcelados.

Actualmente las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que provocó motines en los centros penitenciarios.

El traslado de los cabecillas de las pandillas se realizó a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la ‘Mara Salvatrucha’, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival ‘Barrio 18’, acribillado el 28 de julio.

La cárcel Renovación I fue inaugurada el año pasado tras la construcción de la misma por parte del Gobierno del actual mandatario.

El pasado 23 de septiembre, Estados Unidos designó a la banda criminal transnacional ‘Barrio 18’ como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana. EFE

