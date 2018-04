«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

El divorcio hace del padre un mero proveedor Sibilla Bondolfi 03 de abril de 2018 - 08:40 Hace un año entró en vigor una nueva ley para progenitores separados que teóricamente permite un modelo familiar más equitativo. Pero de acuerdo con la asociación que defiende los derechos de los padres, los jueces se apegan a la separación tradicional de roles y degradan a los hombres a la condición de simples proveedores. A partir del 1 de enero de 2017, los jueces pueden conceder la custodia alternada de los hijos; es decir, algunos días están con su madre y otros con su padre. En consecuencia, el monto de la pensión alimenticia debe reducirse proporcionalmente. Este modelo permite una división igualitaria del trabajo y la vida familiar entre hombres y mujeres. Esa es la teoría, en la práctica prevalece el modelo familiar tradicional, lo que significa que los menores viven principalmente con la madre y el padre paga por su mantenimiento y cuidado. Pensión alimenticia En Suiza, después de un divorcio, el cónyuge que gana más entrega una pensión al otro, si este último no puede subvenir a sus propias necesidades. Dado que en Suiza la mayoría de las mujeres reducen o abandonan su actividad profesional por completo para cuidar de sus hijos y ocuparse de las tareas domésticas, después de un divorcio el exmarido entrega a la mujer una contribución para su mantenimiento además del monto para la alimentación d los hijos. Desde 2017, las parejas no casadas también tienen este derecho. Tras la separación, el progenitor que cuida a los niños recibe del otro, además de la pensión de estos últimos, una contribución por su cuidado. Esto le permite reducir el tiempo de trabajo para atender a los niños. La idea de esta regulación es la igualdad de trato entre niños nacidos dentro y fuera del matrimonio. Apenas el derecho de visita Los jueces son responsables de esta situación. Al menos es lo que afirma männer.ch, la organización que reúne las asociaciones suizas de hombres y padres suizos. La organización ha examinado más de 30 casos desde la entrada en vigor de las nuevas disposiciones legislativas. Nicolas Zogg, director político de männer.ch, informa a swissinfo.ch sobre casos en los que, antes de la separación, el padre trabajaba al 50-70% y se dividía con la esposa las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Sin embargo, tras la ruptura, apenas recibió el derecho a visita y se vio obligado a reanudar el trabajo a tiempo completo. “En casos de desacuerdo, los padres no tienen prácticamente ninguna posibilidad de asegurar reglas justas sobre la custodia y el mantenimiento”, dice Zogg. Según él, los padres acaban siendo relegados a la condición de meros proveedores y, en algunos casos, a pagar pensiones exorbitantes. Amos del hogar, una rareza Por lo tanto, la asociación ha decidido utilizar medios inusuales para obtener un cambio: con una resolución y una petición, se dirige directamente a los jueces solicitándoles una jurisprudencia más progresista. ¿Pero realmente solo los jueces tan conservadores? Al observar las estadísticas, advertimos que las familias suizas son, en general, muy tradicionales. En aproximadamente la mitad de las familias, el padre trabaja a tiempo completo y la madre a tiempo parcial. En 23%, la madre es ama de casa a tiempo completo. Solo en el 2,4% de los hogares solo la madre trabaja a tiempo completo. Las estadísticas no indican cuántos casos el padre se queda en casa a tiempo completo con los niños. Tal vez sean cuantitativamente irrelevantes del perfil estadístico ... Custodia de los padres y autoridad de los padres En resumen, tener la custodia significa vivir con el niño y tener la autoridad parental (representación legal, gestión del patrimonio y determinación del lugar de residencia). En Suiza, la regla después de la separación es la autoridad parental conjunta. Incluso si los niños viven principalmente con la madre, los padres deciden juntos, por ejemplo, a qué escuela deben asistir los niños. La autoridad de los padres se atribuye a un solo padre en los casos en que esto sea lo mejor para el niño. Sin embargo, la custodia se asigna a un padre (custodia individual) o a ambos padres (custodia alternativa). Esta última no es la regla: un padre o un niño puede solicitarla y depende del juez decidir.