Pentágono dice que vienen «noticias importantes» sobre lucha contra el narco en Venezuela

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Washington, 10 jun (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este miércoles que «muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela» referentes a la lucha contra el narcotráfico, una de las áreas en las que el Gobierno del presidente Donald Trump ha aplicado más mano dura.

Durante una sesión de entrenamiento con tropas estadounidenses en el marco de su visita a la base de Guantánamo en Cuba, Hegseth arengó a las tropas y aseguró que los carteles, muchos de los cuales han sido designados como grupos terroristas por la Administración Trump, «están tratando de encontrar nuevas rutas» para introducir drogas en EE.UU.

«Por eso creamos la coalición de las Américas contra los cárteles. Ahora colaboramos con países aliados, operando dentro de sus propios territorios, para localizar dónde actúan estos terroristas designados y dónde fabrican sus drogas. A veces lo hacemos abiertamente, para que el mundo lo sepa, y otras discretamente», aseguró el expresentador de Fox News, subrayando la red de alianzas en Latinoamérica con Gobiernos como Ecuador, Honduras o Paraguay.

«De hecho, muy pronto surgirán noticias importantes desde Venezuela al respecto, ya que ahora contamos allí con un socio dispuesto a colaborar con nosotros», comentó Hegseth.

Hegseth también recordó a las tropas de la espectacular operación que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio del país caribeño el pasado enero para capturar al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, que ahora encara un juicio federal en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.

«Nicolás Maduro, de Venezuela, creyó que podía desafiar a EE.UU., pero se dio cuenta de la realidad en cuestión de 45 minutos, en plena noche, dentro del recinto más fuertemente protegido de su base mejor fortificada en la capital. Y, ya saben, ni las defensas aéreas rusas ni los guardias cubanos fueron rival para ellos», aseguró. EFE

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