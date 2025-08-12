Pentágono planea crear un grupo de acción ante disturbios internos, según Washington Post

The Swiss voice in the world since 1935

Washington, 12 ago (EFE).- El Pentágono está evaluando crear un grupo de acción, compuesto por cientos de soldados, para que se desplieguen rápidamente a cualquier punto del país cuando se produzcan disturbios civiles internos, según avanzó The Washington Post este martes tras revisar documentos de Defensa.

La ‘Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Internos’, como se llamaría el grupo, estaría compuesta por 600 soldados en «alerta permanente» para poder acudir al lugar donde sea necesario en tan solo una hora.

De acuerdo con el Post, este se dividiría en dos del mismo tamaño: un grupo en una base militar en Alabama, al este del país, y otro en Arizona, al oeste.

Los documentos internos apuntan a que, si finalmente se aprueba, podría costar cientos de millones de dólares si los militares tienen que estar disponibles las 24 horas de día y se desplazan en aeronaves militares.

En la Guardia Nacional ya existe un grupo de respuesta rápida, sin embargo, esta nueva facción de las fuerzas armadas plantea ir un paso más allá y movilizar soldados de unos estados a otros cuando se considere necesario.

De todas maneras, estos planes se encuentran en una fase «preliminar» y se contempla que, como pronto, se financien a partir del año fiscal 2027.

Esta información se hace pública horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, por segunda vez desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero.

Trump ordenó este lunes que este grupo de voluntarios, que apoya al Ejército y la Fuerza Aérea en situaciones de emergencia, se trasladase a Washington D.C. para combatir la delincuencia y retirar de las calles a las personas sin hogar.

Es la tercera vez que lo hace en la capital.

La primera fue para contener las protestas contra la violencia policial y el racismo tras la muerte de George Floyd en 2020, cuando desplegó a unos 4.000 efectivos.

La segunda fue en enero de 2021, cuando envió solo a 340 soldados como respuesta al asalto al Capitolio, frente a la crítica de la oposición por responder de manera limitada.

Además, el pasado junio desplegó a unos 5.000 efectivos en Los Ángeles para respaldar los operativos migratorios frente a la grandes protestas contra las redadas. EFE

