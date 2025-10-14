Pepe Aguilar, Aitana, Los Tigres del Norte y Carín León cantarán en los Latin Grammy

2 minutos

Miami (EE.UU.), 14 oct (EFE).- Los mexicanos Pepe Aguilar, Carín León y Los Tigres del Norte, los españoles Raphael y Aitana y la cubana Gloria Estefan figuran en el primer grupo de artistas anunciados este martes por La Academia Latina de la Grabación para cantar en la entrega de los Latin Grammy el 13 de noviembre en Las Vegas.

La lista, revelada en un comunicado, la completan Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker, y Morat, quienes actuarán en vivo en la 26 Entrega Anual del Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La Academia Latina de Grabación destacó la presentación de Raphael, acreedor al premio de la Persona del Año 2025, «por sus más de seis décadas de trayectoria como un multifacético cantante y artista, consolidándolo como un verdadero embajador de la música latina en el mundo».

Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy, con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

Por su parte, Pepe Aguilar recibió una nominación a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi y Aitana consiguió dos nominaciones, a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque.

Iván Cornejo aseguró una nominación a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, al igual que DannyLux.

Gloria Estefan recibió dos nominaciones, a Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional, mientras que Kakalo recibió una nominación a Mejor Canción Regional.

Carín León obtuvo tres nominaciones: Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y Mejor Canción Regional.

La brasileña Liniker aseguró seis nominaciones: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa, Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa y Mejor Canción en Lengua Portuguesa.

Morat recibió una nominación a Mejor Álbum Pop/Rock y Los Tigres del Norte obtuvieron una nominación a Mejor Álbum de Música Norteña.

La ronda final de votaciones empezó el 1 de octubre para determinar los ganadores de los premios, que se entregarán el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y se transmitirá en las plataformas de TelevisaUnivision a partir de las 17:00 hora local (00:00 GMT del jueves).EFE

(foto)