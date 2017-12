Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El año 2017 en números Thomas Stephens 26 de diciembre de 2017 - 11:00 Casi todos los artículos publicados por swissinfo.ch durante este año que ahora acaba contenían alguna cifra: un porcentaje, una edad, una suma de dinero o alguna otra magnitud. Aquí, algunos números destacados del año 2017. Para informar, sorprender y entretener, swissinfo.ch publicará la columna ‘El número de la semana’ en 2018. 17 de enero 5 000 Durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, el Ministerio de Defensa pudo emplear hasta 5 000 de sus miembros para garantizar la seguridad terrestre y aérea. Aproximadamente el doble de los participantes. 27 de enero 69 Según funcionarios del ejército, 69 armas militares se dieron por perdidas de manera temporal o permanente en 2016. La mayoría, robadas o “extraviadas”. Entre 1969 y 2015, unas 5 155 armas desaparecieron (para su tranquilidad –o no– 317 fueron recuperadas posteriormente). Las ventas de armas en Suiza se dispararon durante este año que termina. 28 de febrero 87 El Gobierno admitió que la estrategia para erradicar el sarampión falló. En Suiza la tasa de vacunación contra el sarampión está en el 87%. La Organización Mundial de la Salud considera que para erradicar la enfermedad la tasa idónea de vacunaciones es el 95%. 7 de marzo 4,6 Un terremoto de magnitud 4,6 en la escala de Richter sacudió el centro de Suiza. Uno de los terremotos más fuertes que se recuerda en años. Aunque no hubo ni heridos ni daños importantes, alertados, los ciudadanos llamaron a la policía. 30 de abril 40 La “máquina suiza”, el alpinista que ha batido todos los récords, Ueli Steck, murió mientras entrenaba para ascender una nueva ruta en el Everest. Tenía 40 años. 11 de mayo 3 Es el número de granjas que cierran ehn Suiza cada día. En el país alpino continúa la tendencia de menos granjas pero más grandes. Y mientras los negocios pequeños y de cultivo tradicional tiran la toalla, los dedicados a la agricultura orgánica florecen. 8 de junio 800 000 Casi 800 000 adultos –alrededor del 14% de la población en edad de trabajar– tienen problemas de alfabetización básica en Suiza. 11 de julio 61 Los precios al consumo en Suiza (especialmente los relativos a alimentos, hoteles y ropa) son un 61% más caros que la media de la UE. No es de extrañar que para hacer sus compras muchos suizos crucen la frontera. 16 de julio 19 Roger Federer en su vuelta a las pistas ha realizado un año extraordinario. Ha sido campeón de Wimbledon y ganador de su 19 ° título de Grand Slam. ¿Cómo se ve su historial de éxitos sin precedentes? 2 de agosto 9 999 En un hotel de la exclusiva estación de esquí de St Moritz, un turista chino peculiar y muy rico – claro está– pagó 9 999 francos por una copa de Macallan 1878. Tres meses más tarde, el whisky resultó ser falso. Probablemente, de los años setenta. Le devolvieron su dinero. 23 de agosto 4 000 000 Cuatro millones de metros cúbicos de roca (140 millones de pies cúbicos) se vinieron abajo en una montaña en el cantón de los Grisones, cerca de la frontera con Italia, y enterraron parcialmente el pequeño pueblo de Bondo. Ocho excursionistas murieron por la avalancha. 5 de septiembre 0,0019 Ha llegado al mundo digital el currywurst, la comida preferida por los trasnochadores. En Berna, un proveedor con mucha vista vendía un a salchica al curry por 0,0019 bitcoines. De hecho, Suiza es un imán para las monedas digitales. 31 de octubre 500 Han pasado 500 años desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, dando así inicio a la Reforma Protestante, en Alemania. En un especial gran formato, swissinfo.ch ha analizado por qué Suiza también está estrechamente vinculada a esta conmemoración. 13 de noviembre 6 000 Uno de los artículos más leídos de swissinfo.ch en 2017. Un salario mensual de 6 000 francos puede parecer mucho, pero la cuestión cambia cuando se echa un vistazo a los gastos a los que se enfrentan los residentes suizos. 30 de noviembre 40 Es el número de botellas de vino que cada suizo bebió en 2016, algunas copas menos que el año anterior. También ha disminuido el consumo de cerveza, aunque van ganando fuerza los pequeños negocios especializados en cerveza artesana. 11 de diciembre 408 000 000 000 Los suizos trabajaron 9 200 horas no remuneradas en 2016, lo cual equivale a 408 000 millones de francos. Y en el 61,3% de los casos son las mujeres que trabajan sin cobrar, sobre todo en las labores domésticas, pero también en el cuidado de los hijos y el voluntariado.