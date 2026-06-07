Perú, prueba real para España tras los experimentos

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- La selección española disputa (2:00 horas GMT) ante Perú en Puebla (México) su segundo y último amistoso de preparación para el Mundial 2026 después de haber igualado en el primero ante la también mundialista Irak (1-1), en un ensayo en el que primaron los experimentos y no estuvieron diez de los 26 convocados.

Contra el conjunto peruano, el panorama ha cambiado y Luis de la Fuente, seleccionador español, pondrá un equipo en liza muy parecido al del estreno mundialista el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.

Con la expedición al completo, pero sin tres jugadores al mismo ritmo que sus compañeros por lesión. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz prosiguen sus procesos de recuperación de sus respectivas molestias musculares que les hacen, en caso de llegar, ser considerados una alternativa desde el banquillo ante la escuadra caboverdiana.

Sin estos tres nombres sobre la mesa, sin ninguno más sumándose a la lista a pesar del susto de Rodri Hernández en una entrada a destiempo de Gavi en el entrenamiento del sábado, Luis de la Fuente podrá probar al equipo antes del debut en el Mundial. Para ello, España tendrá enfrente a una selección de Perú que viaja a Puebla (México) como ‘sparring’ de los de Luis de la Fuente, ya que no logró plaza para el Mundial.

Hizo el equipo peruano que dirige Mario Menezes lo propio contra Haití el pasado sábado. Otra selección mundialista a la que venció 1-2 con dos goles en los minutos 81 y 83, de Renzo Garcés y Jairo Vélez.

Partido para el que, igual que Luis de la Fuente restó importancia al empate contra Irak al jugarse al inicio de la concentración y con nueve jugadores de refuerzo que abandonaron la misma, busca subir el nivel, dentro de la planificación para llegar en el mejor momento posible al 15 de junio.

Con posiciones claras en el once titular del debut, las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams en banda abren un ‘casting’ a futbolistas que tedrán que ganarse la titularidad en la delantera para todo un Mundial. De ellos, Mikel Oyarzabal será el ‘9’ de la selección española, mientras que Álex Baena y Ferrán Torres, autor del gol contra Irak, parten con más opciones de ocupar los extremos.

Eso sí, la verticalidad de Yeremy Pino, ya con entrenamientos en sus piernas tras incorporarse más tarde a la concentración al ganar la Liga Conferencia el pasado miércoles, puja también por la titularidad.

Un once titular en el que Luis de la Fuente podría dejar claro su portero titular de cara al Mundial. Él sabe quien es, pero es la posición que más debate externo genera. Joan García fue titular ante Irak y cometió un fallo en el gol. Por su parte, Unai Simón, quien tiene más opciones de ser el elegido, no tuvo minutos igual que un David Raya que ni entró en la convocatoria al unirse a sus compañeros el día antes del encuentro por haber disputado la final de la Liga de Campeones.

Además de probar ideas y futbolistas para definir el once titular contra Cabo Verde, el partido servirá a España para poder hacerse una idea de lo que se encontrará en el último partido de la primera fase, ya que también lo disputará en México. Eso sí, será ante Uruguay en Guadalajara.

La victoria ante Haití permitió a la selección de Perú cortar una sequía de 442 días sin victorias. El cambio táctico en la reanudación dio sus frutos y el objetivo en este encuentro es exponer ante un rival de la entidad de España sus capacidades en este proceso de reestructuración iniciado con el técnico brasileño.

Alineaciones probables:

. Perú: Gallese; Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega; Kenji Giovanni Cabrera, Jairo Veélez, Jairo Concha; y Adrián Ugarriza.

. España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Ferrán, Oyarzabal y Yeremy Pino.

Árbitro: Fernando Hernández (México).

Estadio: Cuauhtémoc (Puebla, México).

Hora: 02.00 GMT. EFE

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