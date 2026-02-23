Perú: 15 muertos, entre ellos siete menores, en el accidente de un helicóptero militar

Lima, 23 feb (EFE).- Los 15 ocupantes de un helicóptero militar peruano, entre los que había siete menores, fallecieron en el accidente que sufrió la aeronave el domingo en el sur del país, según confirmaron este lunes patrullas de las fuerzas especiales del Ejército que encontraron los restos.

Los restos de la aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en la sureña región de Arequipa, donde aparentemente se estrelló el domingo alrededor de las 16.30 hora local (21.30 GMT), momento en el que los controladores aéreos perdieron contacto con su tripulación.

En el helicóptero, que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que afectan a la región de Arequipa, viajaban cuatro tripulantes y once pasajeros, según detalló la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en un comunicado.

El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor Sergio Paúcar, quien iba acompañado por el alférez Luis Huertas, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchapuri y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.

Entre los pasajeros se encontraba el coronel Javier Nole, junto a tres adultos más, seis adolescentes y un niño de 3 años.

«El Alto Mando de la institución expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros de armas y de los pasajeros fallecidos en este trágico accidente», indicó la FAP.

Agregó que se ha dispuesto la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes, con el fin de determinar las causas exactas del suceso.

Las fuertes lluvias caídas durante los últimos días en el sur de los Andes peruanos ha causado recurrentes inundaciones en Arequipa, una de las principales ciudades del país, al desbordarse las torrenteras, cauces secos por los que discurren los aluviones derivados de estas precipitaciones.

Producto de ello, y antes de producirse este accidente aéreo, habían fallecido al menos dos personas en la región de Arequipa a causa de estos aluviones e inundaciones, mientras se reportaban cerca de 150 damnificados y daños en casi medio millar de viviendas. EFE

