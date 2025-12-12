Perú advierte riesgo de leve a moderado de brotes de la influenza A H3N2 por fin de año

2 minutos

Lima, 11 dic (EFE).- El Ministerio peruano de Salud informó este jueves que el riesgo de brotes en Perú de la influenza A H3N2 subclado K es de «leve a moderado», a pesar de que aún no ha sido identificado en Suramérica, razón por la cual ha activado sus protocolos de vigilancia, ante los viajes por fiestas de fin de año.

En un comunicado, el ministerio indicó que el virus circula en el hemisferio norte por su temporada invernal y que en la región suramericana el clima cálido «limita su propagación masiva».

«A la fecha, este subclado no ha sido identificado en Sudamérica», precisó.

Sin embargo, el ministerio señaló que, ante el flujo de viajeros por fin de año, ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y ha organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna.

Agregó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia de mayor gravedad en este subclado.

En ese sentido, recomendó la vacunación contra la influenza a los menores de 5 años y mayores de 60 años, usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se siente enfermo.

El ministerio dijo que quienes retornen de Europa o Estados Unidos deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje.

Los centros de prevención y control de enfermedades en Europa han reportado que los casos se han presentado en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia con un adelanto de tres a cuatro semanas antes que lo acostumbrado. EFE

