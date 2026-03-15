Perú alcanza un superávit comercial anual de 37.025 millones de dólares a enero pasado

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Lima, 15 mar (EFE).- Perú alcanzó un superávit comercial anual acumulado de 37.025 millones de dólares a enero de 2026 tras sumar durante el primer mes de este año otros 4.622 millones de dólares, informó ese domingo el Banco Central de Reserva.

El resultado de enero pasado fue superior en 2.452 millones de dólares al observado en el mismo mes de 2025, precisó el ente emisor.

Explicó que las exportaciones peruanas en enero sumaron 9.858 millones de dólares, con lo que fueron mayores en 37,8 % en comparación con similar mes de 2025, cuando llegaron a 7.152 millones de dólares.

Esto se debió, principalmente, al incremento de 35,3 % del precio de exportación y, en menor medida, por el crecimiento de 1,9 % de los volúmenes exportados.

En ese sentido, las exportaciones de productos tradicionales llegaron en enero pasado a 7.855 millones de dólares, una variación de 51,8 % en relación a los 5.173 millones de dólares del mismo mes de 2025.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 1.976 millones de dólares, una variación de 0,9 % en comparación con los 1.957 millones de dólares del mismo mes del añó anterior.

A su turno, las importaciones se incrementaron en 5,1 %, hasta llegar a 5.236 millones de dólares en enero, frente a los 4.982 millones de dólares de similar mes anterior.

Estas cifras se obtuvieron, principalmente, por las mayores compras de bienes de consumo duradero y de bienes de capital. EFE

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