Perú anuncia la liberación de otros dos peruanos que estaban encarcelados en Venezuela

Lima, 28 ene (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este miércoles la liberación de otros dos ciudadanos peruanos que se encontraban encarcelados en Venezuela, lo que suma un total de tres hombres liberados desde que el presidente Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en una operación militar el pasado 3 de enero.

Los dos peruanos excarcelados son Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, según anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, difundido en redes sociales.

La Cancillería peruana señaló que la liberación de Meléndez y Paredes se produjo después de diversas gestiones realizadas desde Torre Tagle, la sede de la diplomacia de Perú, que también consiguió la pasada semana la excarcelación y repatriación de Marco Antonio Madrid. EFE

