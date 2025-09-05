The Swiss voice in the world since 1935

Perú anuncia un «nuevo proceso» tras el golpe de su eliminación del Mundial de 2026

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Lima, 5 sep (EFE).- La selección de Perú ha quedado muy golpeada tras haber perdido todas sus posibilidades de alcanzar una plaza para el Mundial de 2026, pero iniciará un nuevo ciclo para corregir errores en el futuro próximo, afirmó este viernes el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari.

«Hoy el resultado es un resultado que golpea, que fastidia. Pero, también hay que ver el otro lado», sostuvo Ferrari, quien asumió el cargo en agosto pasado, antes de anunciar que se «está dando pie para iniciar un nuevo proceso».

«Es una buena oportunidad para poner las barbas en remojo, para ver qué cosa se ha hecho evidentemente mal y a partir de ahí hacer las correcciones correspondientes, porque hay mucho que corregir», remarcó.

El dirigente agregó que aún no puede «adelantar una opinión» sobre la eventual continuidad como seleccionador del entrenador Óscar Ibáñez, quien cuenta con el respaldo de los jugadores, o la elección de un sustituto.

«Debemos esperar a que culmine el proceso el día martes», acotó antes de considerar que Perú jugó «un mal partido» en la derrota por 3-0 que sufrió este jueves ante Uruguay, «pero los detalles se evaluarán internamente».

Ferrari remarcó que tanto la secretaría técnica como el nuevo equipo de trabajo que se ha incorporado a la FPF tendrán «un rol clave en la reestructuración» de la selección nacional.

El dirigente consideró que «hay que empezar a darle un poco de descanso a los jugadores y tomar este cambio, o inicio del proceso, con cierta anticipación, prudencia también, porque va a ser un proceso largo» y tendrán «que tomar todas las precauciones para no cometer más errores».

Ferrari también informó que Perú tiene prácticamente acordado jugar en octubre próximo un partido amistoso ante Chile, en la ciudad chilena de Concepción, y que en noviembre disputará otros dos encuentros, uno de ellos contra Rusia.

«Estamos en conversaciones y atentos a novedades día a día», concluyó.

Tras el duro revés sufrido ante Uruguay en Montevideo, Perú retornó a Lima y los jugadores de la Blanquirroja se entrenaron este viernes en privado en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Aunque este entrenamiento fue anunciado en principio para comenzar a las 16:00 horas (21:00 GMT), el horario se adelantó luego para que se realice hacia el mediodía.

Medios locales señalaron que la práctica comprendió trabajos de regeneración en el gimnasio para los jugadores que comenzaron el partido frente a Uruguay, y que los futbolistas que disputaron pocos minutos o no ingresaron hicieron trabajos ligeros con balón en campo reducido.

Tras la confirmación de la eliminación peruana, que fue tomada con críticas pero también con resignación por la prensa y los aficionados nacionales, la Bicolor se prepara para recibir el próximo martes a Paraguay, con el objetivo de cerrar las eliminatorias sudamericanas con un resultado que le permita evitar el último lugar de la clasificación, que actualmente ocupa Chile. EFE

dub/fgg/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR