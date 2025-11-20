Perú aprueba castigar con penas de 2 a 4 años de cárcel arrojar residuos sólidos a ríos

Lima, 20 nov (EFE).- El Congreso de Perú ha aprobado castigar con penas de 2 a 4 años de cárcel arrojar residuos sólidos a ríos y quebradas, «que pongan en riesgo la vida y la seguridad de la población», al crear este nuevo delito dentro del código penal.

El nuevo delito, establecido a iniciativa de la congresista Norma Yarrow, del ultraconservador partido Renovación Popular, incorpora agravantes como la utilización de camiones u otra maquinaria pesada que dañen la infraestructura pública, lo que haría que la pena de prisión pasase a ser de 4 a 6 años.

Con relación a su propuesta, Yarrow ha recordado la gravedad que puede suponer arrojar residuos con la llegada de climas adversos como las precipitaciones ocasionadas por el fenómeno climático de El Niño, consistente en lluvias torrenciales en zonas de la costa peruana donde no suele llover, lo que causa inundaciones por el desborde de los ríos, que acumulan restos en sus cauces.

En ese sentido, la parlamentaria ha manifestado que «los tramos de los ríos del país han sido utilizados de manera ilegal como basureros, interfiriendo con el normal flujo de los cauces y generando graves riesgos para las poblaciones cercanas; así como el daño a la propiedad pública o privada, causando al Estado un gasto adicional», y ha incidido en la necesidad de establecer «responsabilidad penal directa». EFE

