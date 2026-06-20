Perú aprueba créditos suplementarios por 108 millones de dólares para inversión pública

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Lima, 20 jun (EFE).- El Gobierno de Perú aprobó la formalización de los créditos suplementarios del primer trimestre del 2026 hasta por 364,8 millones de soles (108 millones de dólares) en el presupuesto de empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y locales para inversión pública, según un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano.

La estructura de ingresos está sustentada por 191,7 millones de soles (56,7 millones de dólares) de donaciones y transferencias, 147,8 millones de soles (43,7 millones de dólares) de recursos directamente recaudados, y 25,2 millones de soles (7,4 millones de dólares) asignados mediante la fuente de recursos determinados.

Respecto a la distribución de los egresos, la norma prioriza la inversión pública con 313,1 millones de soles (92,6 millones de dólares) para el gasto de capital y 51,7 millones de soles (15,3 millones de dólares) para cubrir gastos corrientes.

La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue la responsable de la propuesta técnica y el desglose y la distribución de los recursos se encuentran detallados en seis anexos técnicos, los cuales especifican el destino de los fondos, asegurando la transparencia y el libre acceso a la información.

El decreto supremo lleva la firma del presidente interino, José María Balcázar, y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.EFE

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