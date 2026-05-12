Perú aprueba pedir un préstamo internacional para la estatal en problemas Petroperú

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Perú aprobó este lunes solicitar a la banca internacional un crédito de hasta 2.000 millones de dólares para la petrolera estatal Petroperú, con el fin de garantizar la distribución de combustibles, informó el gobierno.

Petroperú sufre una mala situación financiera desde hace varios años. La principal empresa estatal peruana se dedica al transporte, refinación, distribución y comercialización de petróleo y sus derivados.

El primer ministro, Luis Arroyo, indicó que los recursos provendrán exclusivamente de la banca privada internacional y no del Estado, por lo que negó que se trate de un rescate estatal.

«Hemos aprobado un nuevo modelo para garantizar la continuidad operativa de Petroperú y asegurar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional», dijo Arroyo en conferencia de prensa.

La medida contempla la creación de un vehículo financiero especial y un fideicomiso administrado por la estatal Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Petroperú se creó en 1969 y concesiona la explotación a compañías privadas. Ningún gobierno intentó privatizarla en el pasado para evitar eventuales reacciones sociales negativas.

Perú es importador de petróleo pues tiene una producción marginal de unos 45.000 barriles diarios, frente a una demanda que supera los 250.000 barriles.

En diciembre de 2023 la empresa relanzó su refinería, que estuvo paralizada más de cuatro años por una modernización.

Las obras en la mayor refinería de Perú, ubicada en Talara (norte), comenzaron con un presupuesto inicial de 3.500 millones de dólares, pero el costo final superó los 5.000 millones de dólares.

La planta refina actualmente unos 95.000 barriles de petróleo al día (frente a 60.000 antes).

cm/sf/mar