Perú apuesta en la ITB por el turismo de naturaleza y el «turismo regenerativo»

1 minuto

Berlín, 3 mar (EFE).- El estand de Perú en la edición de este año de la Feria de Turismo de Berlín (ITB) busca mostrar destinos marcados por la biodiversidad y presentar lo que se ha llamado «turismo regenerativo», que permite que los lugares a donde van los viajeros mejoren con las visitas.

«Este año nosotros estamos enfocándonos en el turismo comunitario, en la biodiversidad, en la sostenibilidad y en el turismo regenerativo, que es algo que va más allá de la sostenibilidad y que procura que los destinos mejoren con la visita de los viajeros», dijo a EFE Erick García González, director de Promperú, organismo oficial de promoción del Perú, para Alemania.

Las fotos que decoran el estand muestran diversos destinos, desde el desierto de Nazca hasta el Amazonas pasando por Machu Picchu.

En una sala inmersiva se proyecta una película con imágenes del Amazonas. «Lo que queremos -explica García González- es explotar ese ir a Perú en busca de la naturaleza y en busca del turismo comunitario».

Actualmente, agrega, entre el 70 y el 80 % de los alemanes que van a Perú hacen senderismo y un 30 % hace turismo comunitario.

«Nosotros somos esa aventura, esa vivencia comunitaria que va más allá de la foto que muchos cuelgan en Instagram», indica.

Perú ha ido paulatinamente recuperando el número de turistas que tenía antes de la pandemia y, según García González, se está acercando a los niveles prepandemia. EFE

