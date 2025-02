Perú asegura sostenibilidad de las sedes de Panamericanos tras cierre de su administrador

3 minutos

Lima, 14 feb (EFE).- El Instituto Peruano del Deporte (IPD) garantizó este viernes la sostenibilidad de las infraestructuras construidas en Lima para los Juegos Panamericanos, después de que el Ejecutivo anunciara el cierre de la institución estatal creada para administrarlas.

El Consejo de Ministros anunció este miércoles que la decisión de clausurar esta entidad, denominada Proyecto Legado, responde a una duplicidad de servicios, objetivos y finalidades con el IPD.

Este viernes, el presidente del IPD, Federico Tong, indicó en el diario oficial el Peruano que su institución garantizará «una mejor coordinación de recursos con su sólida infraestructura y experiencia en programas de alto rendimiento».

Declaró que la medida de suprimir Proyecto Legado, «es parte de una reforma de modernización del Estado».

«Esto es parte del proceso de reforma y modernización, no podemos tener dos organismos paralelos ‘ad portas’ de organizar los Juegos Bolivarianos y los Juegos Panamericanos (…) No podemos seguir con una autoridad del deporte que no tenga autoridad, que tenga pocos recursos presupuestales», dijo Tong.

Precisó que la decisión tiene el fin de eliminar la duplicidad de funciones y sobrecostos administrativos cuando existe un ente titular, y que solo se debe tener una autoridad del deporte para fortalecer el sistema deportivo.

Sobre el Proyecto Legado, sostuvo que de acuerdo con la legislación, los proyectos especiales tienen objetivos específicos y son de naturaleza temporal, lo que les establece un plazo de tiempo en el que pueden operar hasta la fecha de caducidad.

Reiteró que la extinción de esta institución no significará que los deportistas que entrenan en las sedes que dejaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 paralicen sus actividades, sino que fortalecerá el sistema deportivo nacional.

«El IPD es la máxima autoridad deportiva nacional y debe centralizar la gestión de la infraestructura para impulsar su uso y democratizar el acceso de la población peruana», explicó Tong.

Por su parte, el presidente de la Agencia de Promoción de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Luis Natal del Carpio, afirmó que este organismo jugará un papel importante en la sostenibilidad de la infraestructura de los Juegos Panamericanos.

Asimismo, aseguró que las sedes deportivas sean mantenidas a través del mecanismo de obras por impuestos, «lo que garantiza estándares de calidad».

Añadió que Proinversión destacará proyectos para mejorar las viviendas y los espacios para los deportistas, y añadió que la Contraloría también está involucrada en el proceso para garantizar la transparencia de las obras.

El Proyecto Legado fue creado para administrar la infraestructura construida para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y se aprestaba a hacer lo mismo para la organización de los Panamericanos de 2027 en la capital peruana. EFE

