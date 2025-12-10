Perú avala ataques de EE.UU. a lanchas: «Es un esfuerzo en lucha al narcotráfico»

Lima, 10 dic (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, afirmó que las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico Oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas y han muerto 82 tripulantes, representan un esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico.

En una rueda de prensa ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), De Zela expuso que el país andino comparte con Estados Unidos la opinión de que el narcotráfico es un peligro para la región y que hay que hacer esfuerzos conjuntos para evitar que continúe creciendo.

«Se han disparado contra lanchas que precisamente estaban transportando droga en aguas internacionales, no ha ocurrido en aguas pertenecientes a ningún país, por tanto lo vemos como un esfuerzo de lucha contra el narcotráfico», sostuvo el canciller peruano.

Afirmó que Estados Unidos no le ha pedido apoyo a Perú en esta estrategia contra el narcotráfico pero si el país norteamericano lanza misiles a lanchas que transportan narcotraficantes en aguas internacionales cerca de las peruanas no rechazarían el acto.

«Mientras esto ocurra en aguas internacionales y se trate de tráfico de drogas, nosotros creemos que esas personas que están cometiendo tráfico de drogas tienen que estar detenidas», indicó.

Agregó que hay mafias del narcotráfico que están en distintos países de la región y que se coordinan entre ellas, por lo que «es indispensable» que los países del continente tengan también mecanismos de coordinación para tener alertas tempranas sobre las rutas del narcotráfico y poder detener a transportistas de droga.

«Es claro que el Cartel de los Soles (grupo considerado como terrorista por EE.UU.) está actuando en la región y que está financiando y organizando y buscando siempre nuevas ruta de narcotráfico. No hay duda», apuntó De Zela.

Agregó que Perú, al ser un país productor de cocaína, coordina con Estados Unidos la lucha contra el cultivo y exportación de la droga, localizando estas zonas en el país para evitar que crezcan.

En este sentido, apuntó que una delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otros expertos en seguridad de Estados Unidos, llegaron el martes a Perú y se reunieron este miércoles con el Gobierno como parte del proceso de elaboración de un nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.

Relación bilateral

El canciller también se refirió a su reciente viaje a Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a quien invitó a visitar el país andino en 2026 para celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Como ya anunció hace unos días, De Zela aseguró que Rubio visitará Perú a inicios del próximo año, pero aún no se pudo concretar la fecha exacta.

«La reacción de él fue muy positiva, dijo inmediatamente ‘sí’, es un hombre que tiene una agenda bastante complicada (…) vamos a hacer los esfuerzos para concretar esa visita en el primer trimestre», precisó al añadir que este encuentro serviría para ampliar las inversiones y cooperación entre ambos, especialmente en temas de seguridad. EFE

