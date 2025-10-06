Perú bloquea más de 1,5 millones de teléfonos móviles por sospechas de delincuencia

Lima, 6 oct (EFE).- Las autoridades de Perú bloquearon en los últimos meses más de 1,5 millones de teléfonos móviles por su procedencia irregular como parte de las medidas que se aplican desde abril para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, destacó este lunes la presidenta del país, Dina Boluarte.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, la presidenta resaltó que gracias al trabajo articulado del Gobierno, la Policía y organismos estatales se ha superado la meta fijada de bloqueo de líneas con historial negativo.

Con esta medida, el Ejecutivo busca la incidencia de robos y hurtos de teléfonos móvil que luego son revendidos en el mercado de segunda mano o utilizados para otras actividades ilícitas.

El Ejecutivo indicó que las líneas bloqueadas no se encontraban registradas en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que son vinculados a personas «con historial altamente negativo». EFE

