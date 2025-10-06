The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Perú bloquea más de 1,5 millones de teléfonos móviles por sospechas de delincuencia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 6 oct (EFE).- Las autoridades de Perú bloquearon en los últimos meses más de 1,5 millones de teléfonos móviles por su procedencia irregular como parte de las medidas que se aplican desde abril para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, destacó este lunes la presidenta del país, Dina Boluarte.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, la presidenta resaltó que gracias al trabajo articulado del Gobierno, la Policía y organismos estatales se ha superado la meta fijada de bloqueo de líneas con historial negativo.

Con esta medida, el Ejecutivo busca la incidencia de robos y hurtos de teléfonos móvil que luego son revendidos en el mercado de segunda mano o utilizados para otras actividades ilícitas.

El Ejecutivo indicó que las líneas bloqueadas no se encontraban registradas en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que son vinculados a personas «con historial altamente negativo». EFE

pbc/fgg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR