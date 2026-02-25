Perú bloquea otros 100.000 teléfonos celulares como parte de la lucha contra inseguridad

2 minutos

Lima, 24 feb (EFE).- Las autoridades de Perú comenzaron a bloquear este miércoles otros 100.000 teléfonos celulares como parte de las medidas que se aplican desde el año pasado para reforzar la seguridad ciudadana, al estar vinculados a personas con «historial negativo», informaron este martes fuentes oficiales.

Los celulares no figuran en la ‘lista blanca’ del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y se suman a otros 200.000 equipos que ya fueron bloqueados en lo que va de este año, señaló el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en un comunicado.

Según la información, el Renteseg envía a las empresas operadoras la orden de bloqueo de equipos «que están relacionados con usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI (el código de identificación única) adulterados o clonados».

En ese sentido, las empresas operadoras tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto, que el bloqueo se ejecutará en ese mismo periodo.

A comienzos de octubre pasado, la entonces presidenta peruana Dina Boluarte aseguró que durante 2025 se habían bloqueado más de 1,5 millones de teléfonos móviles por su procedencia irregular.

Además, como parte de las medidas que buscan frenar el uso indebido del servicio, la comisión de delitos y reducir el anonimato en la telefonía, las autoridades peruanas establecieron el pasado 7 de febrero que cada persona podrá tener un máximo de 7 líneas móviles en el país.

Esa norma modificó el decreto que creó el Renteseg para incorporar «un límite razonable» a la contratación de servicios públicos móviles por personas naturales, sean nacionales o extranjeras residentes en el país.

El Osiptel remarcó en ese momento que el 87 % de las extorsiones en Perú se realizan mediante comunicaciones telefónicas anónimas, por lo que las nuevas medidas se complementarán con el fortalecimiento de mecanismos de verificación y herramientas en línea. EFE

dub/fgg/jrh