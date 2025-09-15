Perú busca a regularizar a 480.000 extranjeros que viven en el país con permisos vencidos

The Swiss voice in the world since 1935

Lima, 15 sep (EFE).- Las autoridades migratorias de Perú abrieron este lunes un proceso que busca formalizar, hasta fin de año, la situación de unos 480.000 extranjeros que viven en el país en condición irregular, tras haber vencido sus permisos de permanencia, informaron fuentes oficiales.

La Superintendencia Nacional de Migraciones señaló en un comunicado que este proceso solo está dirigido a los extranjeros que excedieron su tiempo de permanencia o residencia en el país y no se aplicará a los que han ingresado a Perú de manera irregular.

Al respecto, el jefe zonal de Migraciones de Lima, Carlos Sernaqué, detalló al Canal N de televisión que unas 480.000 personas no han renovado su carné de extranjería, mientras que actualmente hay alrededor de 1,5 millones de extranjeros que sí cuentan con ese documento y permanecen en situación regular en el país.

Por ese motivo, pidió a las personas en condición irregular que solucionen su situación durante el proceso, que se mantendrá durante 90 días.

En cuanto al número aproximado de extranjeros que han ingresado al país de manera irregular, sostuvo que su oficina no cuenta con esa información «porque esas personas ingresan burlando los controles migratorios».

«Llegado el momento iniciaremos los procesos sancionadores en coordinación con la Policía Nacional», indicó antes de precisar que estos pueden incluir la expulsión, el impedimento de ingreso al país y salidas obligatorias del territorio nacional. EFE

