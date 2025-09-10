Perú busca captar capitales españoles con una cartera de inversiones millonaria

Lucía Serrano

Madrid, 10 sep (EFE).- El Gobierno peruano busca atraer el capital español hacia el país con una cartera de inversiones superior a 20.000 millones de dólares, que se reparten en paquetes sectoriales como electricidad, transporte, desarrollo industrial o temas sanitarios.

En una entrevista con EFE en Madrid, segunda etapa de su XVIII gira europea (‘Roadshow’ Europeo 2025), el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, explica que el objetivo de su visita es presentar este paquete a los inversores españoles.

La primera parada de esta gira fue Londres, donde, según Pérez-Reyes, «una parte importante» de aquellos con quienes mantuvieron encuentros y expresaron interés en invertir en Perú «no están» hoy en día en el país.

Sin embargo, el caso español «más bien es al revés», detalla, dado que la mayor parte de los inversores con los que se están reuniendo «ya conocen Perú», por lo que su labor en España se está centrando en responder a las preguntas que surgen sobre los diferentes proyectos.

La delegación peruana llegada a España, que también integra la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén, se reunió en la mañana del miércoles con una delegación de empresarios iberoamericanos en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Por la tarde, los ministros participaron en el encuentro empresarial ‘España – Perú: Una apuesta de futuro’, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Presupuestos «austeros» para asegurar el equilibrio fiscal

Pérez-Reyes, que llegó a la cartera de Economía hace apenas cinco meses, admite que el principal reto que ha enfrentado en este período ha sido la reducción del déficit fiscal, que ha pasado del 2,9 % al 2,4 desde que asumió como ministro.

Pone en valor que su país «está sosteniendo las cifras macroeconómicas», con un nivel de endeudamiento bajo, una inflación del 1,1 % -«sin duda la más baja de América Latina»- y un nivel de reservas internacionales «muy altas».

El Gobierno precisamente acaba de presentar al Congreso peruano una propuesta de presupuestos para el 2026 que describe como «austera», ya que crece sólo un 2,3 % respecto al año anterior y que busca asegurar el equilibrio fiscal, una variable «muy importante» para el Ejecutivo presidido por Dina Boluarte.

Aunque los indicadores macroeconómicos de Perú sean buenos, admite que todavía queda trabajo por hacer en materia de inversión pública.

Según el informe ‘Panorama de la Educación 2025’, publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perú es el país que menos invierte en educación de aquellos analizados por la entidad.

Consultado por estos resultados, destaca que, en los últimos dos años de Gobierno de Boluarte, Perú ha atravesado un «crecimiento muy importante» en inversión en escuelas y en los salarios de los maestros.

Las tensiones entre Venezuela y EE.UU., una cuestión bilateral

Preguntado por la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela en la región del Caribe, Pérez-Reyes subraya que su país mantiene una «política de neutralidad activa», bajo la premisa de que los problemas entre dos países «los tienen que resolver ellos primero».

La tensión en el Caribe ha aumentado durante las últimas semanas, con un despliegue naval militar de EE.UU. en la región que el presidente Donald Trump justifica como una medida para frenar el tráfico de drogas.

La escalada tuvo su punto más tenso cuando navíos militares estadounidenses atacaron a una embarcación civil venezolana en que supuestamente portaba drogas, una agresión que dejó once muertos.

Aun así, señala que a su Gobierno le preocupa la situación del pueblo venezolano, que ha provocado que «más de un millón y medio de venezolanos» hayan migrado hacia Perú «buscando mejores condiciones de vida».

Por ello, considera que el problema de la migración «ya no es estrictamente bilateral», sino que afecta a toda América Latina.

«Estamos hablando de seres humanos, de personas que están dejando su familia y su país por mejorar la condición de vida», concluye, para añadir su preocupación por que «esto se haga respetando los derechos humanos». EFE

