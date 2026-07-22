Perú condecora a cuarenta rescatistas que participaron en labores de búsqueda en Venezuela

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Lima, 21 jul (EFE).- El Gobierno peruano otorgó este martes la condecoración de la Orden «Al Mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán», en el grado de Gran Cruz, a cuarenta integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, tras participar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio pasado.

Los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y del Interior, José Zapata, encabezaron la ceremonia realizada en la sede de la Cancillería, en el centro histórico de Lima, para rendir un homenaje a los bomberos especialistas en búsqueda y rescate, que viajaron a Venezuela para ayudar en las horas posteriores a los potentes sismos, con el fin de ubicar a sobrevivientes y desaparecidos.

El canciller peruano destacó que los cuarenta integrantes del grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano, por sus siglas en inglés) partieron de Perú hacia Venezuela para sumarse a la respuesta internacional, acompañados de la perra Kaira, «una pastora belga, cuya entrega y capacidad la han convertido en un símbolo de este equipo».

«Durante más de una semana (los socorristas peruanos) trabajaron en condiciones extremas junto a equipos especializados de distintos países», recordó Pareja sobre la misión de los bomberos.

El jefe de la diplomacia peruana explicó que en las filas del grupo USAR se encuentran ingenieros estructurales, expertos en manejar edificios colapsados, médicos y paramédicos, que luchan por preservar la vida en las condiciones más adversas, y psicólogos que también brindan apoyo a las víctimas y a sus compañeros.

«Todos los miembros del grupo USAR además son voluntarios y han decidido ofrecer su tiempo, su experiencia y cuando es necesario arriesgar su propia seguridad para proteger la vida de las personas a las que muchas veces no conocerán jamás», afirmó Pareja.

Por su parte, Zapata añadió que «ustedes han dejado en alto el nombre del Perú y han demostrado que los peruanos siempre estamos dispuestos a extender la mano cuando un pueblo hermano más lo necesita».

Durante su labor en las zonas afectadas de La Guaira, la brigada peruana participó en el rescate de una mujer, de sesenta años, que estuvo atrapada bajos los escombros durante casi tres días, según informó el Cuerpo de Bomberos.

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió en la víspera a 5.278, luego de que las autoridades sumaran setenta fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, indicó el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Así mismo, hay 23.820 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades. EFE

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