Perú confirma el arribo de 241 de sus ciudadanos repatriados desde Bolivia

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Lima, 11 may (EFE).- El Gobierno de Perú confirmó este lunes que 241 de sus ciudadanos volvieron al país por vía aérea desde Bolivia tras ser afectados por los bloqueos de carreteras que realizan campesinos que protestan en el país vecino.

La Cancillería peruana señaló en la red social X que los peruanos llegaron al aeropuerto de la ciudad de Juliaca, en la región surandina de Puno, en tres vuelos provenientes de La Paz y Oruro.

En el aeropuerto de Juliaca, una ciudad ubicada a más de 1.200 kilómetros de Lima, fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería y autoridades locales.

Posteriormente, las aeronaves retornaron hacia territorio boliviano para recoger a otros grupos de peruanos que aún permanecen en el país vecino y han sido afectados por el bloqueo de carreteras.

Poco antes, el Gobierno de Bolivia había informado que un primer grupo de 143 peruanos afectados retornó a su país en un «vuelo solidario» de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que partió desde la región andina de Oruro.

Este domingo, la cancillería de Perú informó que 405 connacionales habían sido afectados por los bloqueos en Bolivia y que estaba coordinando con el Ministerio de Defensa para realizar la evacuación desde las ciudades de La Paz y Oruro.

Ante esto, el Gobierno boliviano anunció «un operativo de traslado humanitario» para que los ciudadanos peruanos puedan retornar a su país.

La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles pasado bloqueos en las rutas hacia el interior del país, así como a Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en protestas que este lunes se extendieron a otras regiones.

La Central Obrera Boliviana (COB) también lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales.

Además, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) han anunciado que este martes iniciarán una caminata desde el altiplano hacia La Paz para protestar contra reformas anunciadas por el Gobierno para atraer inversiones.

El sábado, el presidente Paz, que lleva seis meses de Gobierno, aseguró que existe un «sicariato» que busca «generar una ruptura democrática» en Bolivia para «no llegar a la profundidad de las transformaciones» que se deben encarar para salir de la crisis económica. EFE

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