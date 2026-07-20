Perú confirma que jugará las próximas eliminatorias en la altura andina de Cusco y Puno

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Lima, 20 jul (EFE).- El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, confirmó que la selección de su país jugará las próximas eliminatorias del Mundial de 2030 en Lima y en los estadios de las regiones andinas de Cusco y Puno, ubicadas a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

Lozano señaló en un video publicado en la cuenta Bicolor+, el canal oficial de la FPF, que la decisión de jugar en tres sedes ha sido tomada en conjunto por el comando técnico que dirige el brasileño Mano Menezes y los dirigentes de la federación.

«Nuestras próximas clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes», remarcó antes de señalar que estas serán los estadios Nacional y Monumental de Lima, el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano y de Juliaca, en la región de Puno.

Las ciudades de Cusco y Puno se encuentran en el sur de Perú, la primera de ellas a 3.300 metros sobre el nivel del mar, mientras que la segunda se ubica más de 3.800 metros de altitud.

«Son nuestras regiones, nuestras sedes, con las que podremos ponernos a disposición de la Conmebol y de la FIFA, y poder luchar para poder estar en el próximo Mundial 2030», remarcó Lozano.

En abril pasado, Mano Menezes adelantó que Perú planeaba jugar sus partidos en Lima y en otra sede de la altura andina del país, aunque en ese momento dijo que los dirigentes y el comando técnico aún debían decidir los escenarios para las próximas eliminatorias.

El seleccionador visitó poco antes el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, una región fronteriza con Bolivia, junto con el gerente general de la FPF, Jean Ferrari.

Perú, que no participa en los mundiales de fútbol desde Rusia 2018, ha iniciado un recambio generacional de jugadores bajo la batuta de Menezes e impulsa un plan estratégico para clasificarse para el Mundial de 2030. EFE

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