Perú contará con número récord de 55.000 observadores en elecciones presidenciales

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Lima, 4 jun (EFE).- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que se celebra este domingo 7 de junio, contará con un número récord de observadores, entre los que destacan más de 28.000 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la delegación internacional, que será casi de 600 personas.

Tras las irregularidades logísticas ocurridas en la primera vuelta del 12 de abril, relacionadas con la demora en la llegada del material electoral a algunos centros de votación de Lima, el JNE informó que reforzará la fiscalización de este domingo con 2.500 observadores adicionales de contingencia que vigilarán la llegada del material de los comicios en locales de la capital peruana.

Este grupo se unirá a otros 26.000 observadores que se distribuirán por todo el territorio del país durante la jornada electoral, donde se enfrentarán la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

Además, la Defensoría del Pueblo ha dispuesto 14.000 comisionados «para una cobertura del 100 % de locales y el 100 % de mesas de sufragio», según anunció el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez.

Mencionó que han establecido una alianza con la Cancillería para supervisar el desarrollo de la jornada electoral en el exterior y que «por primera vez habrá una entidad del Estado peruano que busque supervisar las actuaciones de los consulados en el mundo».

Por otro lado, el Ministerio Público anunció el despliegue de 7.000 fiscales, con una operación que busca prevenir delitos, supervisar la distribución del material de votación y evitar demoras como las registradas en la primera vuelta del 12 de abril.

El secretario general de la organización civil Transparencia, Omar Awapara, anunció este jueves en una conferencia de prensa que serán 5.000 los observadores voluntarios del organismo, quienes se repartirán en mesas de votación aleatorias distribuidas dentro y fuera de Perú.

«Son los mismos actores electorales que están usualmente presentes, lo que ha cambiado es la dimensión, el nivel de convocatoria. No era común que la Defensoría movilice miles de voluntarios, ni que el JNE hiciera ese esfuerzo de movilizar una persona en cada dos locales», agregó Awapara.

Por otro, este año destaca la delegación de 587 observadores internacionales, pertenecientes a 23 misiones electorales y diversas organizaciones de asistencia técnica invitadas.

Las misiones invitadas para observar el proceso son la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Organismos Electorales Mundiales, el Centro Carter, y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

«Hay un número récord de observadores internacionales y es una tendencia común mundial de que más gente está mucho más atenta a los procesos electorales con el fin de darles mayor legitimidad y confianza a la ciudadanía. Es el propósito final», indicó Awapara.

A este gran grupo de observadores se sumarán miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), que supervisarán la seguridad del proceso, y también miles de personeros de ambos partidos, Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

«Es mucha gente, en buena hora, mientras más ojos, mientras más personas estén presentes en la jornada, mejor», agregó Awapara.EFE

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