Perú convoca un consejo de ministros extraordinario para declarar fronteras en emergencia

3 minutos

Lima, 28 nov (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este viernes que ha convocado a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, lo que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en su control y vigilancia, en medio de la presencia de decenas de migrantes que intentan pasar desde Chile hacia territorio peruano.

«Nuestras fronteras se respetan», enfatizó Jerí en un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario ratificó que esta convocatoria al Consejo de Ministros se ha hecho para declarar «el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos» con las Fuerzas Armadas en la vigilancia de las zonas de frontera.

Añadió que, de igual forma, la Superintendencia de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) «intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestro compatriotas».

Medios peruanos informaron este viernes que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile habían llegado hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la Policía.

Según el Canal N de televisión, el oficial a cargo del destacamento peruano informó a representantes de los Carabineros de Chile que ninguna persona en condición irregular puede ingresar al territorio peruano.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los migrantes señalaron al Canal N que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.

En medio de esa situación, los carabineros conversaron con los manifestantes y lograron que se permita el paso de vehículos, aunque estos señalaron que volverían a bloquear la autopista si las autoridades peruanas siguen sin permitirles el avance.

Ante esto, la vigilancia fue reforzada por un contingente de agentes de la PNP, en medio de la preocupación de los pobladores y transportistas de la región fronteriza peruana de Tacna, que recordaron que un episodio similar derivó en enfrentamientos durante 2023, cuando cientos de migrantes quedaron varados en el límite fronterizo.

En ese sentido, el general Arturo Valverde, jefe de la región policial de Tacna, confirmó que se incrementará la vigilancia y dijo que se está coordinando para que el Ejercito peruano «pueda apoyar en el control de la frontera».

Jerí ya afirmó el pasado domingo que la inseguridad que vive su país se debe, en gran medida, a haber desatendido las fronteras, por lo que anunció que iba a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas limítrofes con Chile.

Durante una visita a Tacna informó que el Ejecutivo implementará un plan multisectorial para aumentar el resguardo de las zonas limítrofes y que este proyecto comenzará en el sur.

«Debemos dejar que nuestras fronteras sean consideradas coladeras y que el Estado tenga presencial real que genere impacto y desarrollo», remarcó horas después en X. EFE

dub/fgg/enb