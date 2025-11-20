Perú crea el delito de arrojo de residuos sólidos a ríos, con pena de 2 a 4 años de cárcel

1 minuto

Lima, 20 nov (EFE).- El Congreso de Perú aprobó castigar con penas de 2 a 4 años de cárcel el arrojo de residuos sólidos en ríos y quebradas, «que pongan en riesgo la vida y la seguridad de la población».

Por iniciativa de la congresista Norma Yarrow, del ultraconservador partido Renovación Popular, se creó como nuevo delito dentro del código penal, que incorpora agravantes como la utilización de camiones u otra maquinaria pesada que dañen la infraestructura pública, lo que haría que la pena de prisión pasara a ser de 4 a 6 años.

Yarrow recordó el agravio que estos arrojos pueden suponer con la llegada de climas adversos como las precipitaciones ocasionadas por el fenómeno climático de El Niño, consistente en lluvias torrenciales en zonas de la costa peruana donde no suele llover, lo que causa inundaciones por el desborde de los ríos, que acumulan residuos en sus cauces.

En ese sentido, la parlamentaria recordó que «los tramos de los ríos del país han sido utilizados de manera ilegal como basureros, interfiriendo con el normal flujo de los cauces y generando graves riesgos para las poblaciones cercanas; así como el daño a la propiedad pública o privada, causando al Estado un gasto adicional», e incidió en la necesidad de establecer «responsabilidad penal directa». EFE

