Perú crea la sexta área de conservación en la región amazónica de Loreto

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Lima, 11 jun (EFE).- El Gobierno de Perú ha creado el Área de Conservación Regional (ACR) Aguas Calientes Maquia, la sexta zona de este tipo ubicada en la región amazónica de Loreto, que es la más extensa del país, informaron este jueves fuentes oficiales.

El propósito de esta reserva será preservar ecosistemas de bosques húmedos, pantanos y sistemas de aguas termales de origen geológico, entre otros, según señaló en un comunicado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El área, que convierte a Loreto en el departamento del país con el mayor número de zonas de conservación regional, tiene una extensión de 96.161,84 hectáreas y se ubica en los distritos de Alfredo Vargas Guerra y Contamana, en la provincia de Ucayali, y en el distrito de Maquia, en la provincia de Requena.

El Sernanp indicó que permitirá conservar «ecosistemas únicos, de gran valor científico, paisajístico y ecológico», que también son refugio de flora y fauna silvestre, así como un banco de germoplasma (recursos genéticos) y provisión de recursos y servicios para 31.147 pobladores de las comunidades nativas de Alfonso Ugarte, Nuevo Encanto de Suni, Nuevo Isla Baños, Nuevo Canchahuaya, Monte de los Olivos, Canelos y Alto Perillo.

En el área se ha identificado unas 11 especies vegetales endémicas de la región, así como especies de fauna que figuran como «amenazadas» en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre los que figuran el mono maquisapa, el uacarí calvo (un primate conocido como ‘huapo colorado’) y el lobo de río.

Para crear el ACR Aguas Calientes Maquia, el Gobierno Regional de Loreto impulsó un proceso de consulta previa con el apoyo de los ministerios de Cultura y del Ambiente, a través del Sernanp, en el que participaron autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades y otros actores considerados clave en el territorio.

Como parte de este proceso, se identificó la presencia en el ACR del pueblo indígena shipibo-konibo, de la comunidad nativa Nuevo Canchahuaya.

La reserva cubre el total del sector Aguas Calientes Maquia, uno de los nueve sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en Loreto, además de conformar un corredor de conservación con el Parque Nacional Sierra del Divisor. EFE

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