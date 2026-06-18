Perú crea mesa técnica para proteger a 140 suris que viven cerca del lago Titicaca

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Lima, 18 jun (EFE).- La Autoridad Binacional del Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia, instalará una mesa técnica para conservar y proteger a 140 ejemplares de suri, o avestruz andino, ante el riesgo de su desaparición en esta zona del altiplano sur de Perú, según informó este jueves su presidente ejecutivo, Juan Ocola Salazar.

«Buscamos definir instrumentos de gestión y disposiciones aplicables para fortalecer la conservación de la especie», dijo Ocola -a la agencia estatal Andina-, durante un foro especializado y añadió que la mesa técnica priorizará medidas multisectoriales para garantizar resultados sostenibles.

El Programa de Conservación del Suri tiene más de treinta años en la región de Puno y estableció centros especializados para proteger estos ejemplares, también conocidos como ñandú andino, que llegan a medir metro y medio de altura y que corren a gran velocidad en el altiplano de las regiones de Puno, Tacna y Moquegua.

La Autoridad Binacional advirtió una falta de financiamiento que compromete la operatividad de tres centros de conservación, dado que la atención de las 140 aves depende directamente de recursos públicos permanentes.

La mesa técnica fortalecerá estudios sobre reproducción, genética, nutrición, sanidad, comportamiento y manejo poblacional los suris.

Así mismo, las investigaciones orientarán las futuras estrategias de recuperación y reintroducción de estos animales en hábitats naturales.

«Se necesita reactivar recursos públicos para el desarrollo de programas de conservación de la fauna silvestre», insistió Ocola, después de que una inspección técnica constató la ausencia de alimento balanceado con el consecuente riesgo sanitario y la supervivencia de las aves. EFE

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