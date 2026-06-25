Perú cumple diez años en misiones de paz con envío de 180 militares a Rep. Centroafricana

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Lima, 25 jun (EFE).- Perú conmemoró diez años de participación ininterrumpida en misiones de paz de las Naciones Unidas con la partida este jueves de 180 integrantes de las Fuerzas Armadas a la República Centroafricana para mantener el despliegue de cascos azules en ese país, según anunció en un comunicado el Ministerio de Defensa.

La ceremonia de despedida se desarrolló en el Cuartel General del Ejército y fue presidida por el ministro de Defensa, Amadeo Flores, quien expresó su profunda gratitud por el compromiso y la responsabilidad que desempeñan las Fuerzas Armadas en cada misión desde hace 10 años.

“Este año 2026 conmemoramos una década de presencia ininterrumpida en la misión, un esfuerzo que ha consolidado al Perú como referente nacional en operaciones de mantenimiento de paz. No solo van a cerrar brechas de infraestructura, van a generar nuevas oportunidades, garantizar la paz y el bienestar de los ciudadanos”, expresó el ministro.

El contingente de 180 militares que se desplegarán desde el próximo 7 de julio en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (Minusca) forma parte del XI Contingente de la Compañía de Ingeniería.

El grupo está integrado por 113 miembros del Ejército, 40 de la Marina de Guerra y 27 de la Fuerza Aérea.

De la cifra total hay 22 mujeres, quienes marcan un rasgo distintivo de la participación peruana, que se ha ido incrementando con el tiempo y supera los estándares internacionales en dichas operaciones.

La misión principal de la Compañía de Ingeniería Perú es la construcción y el mantenimiento de aeródromos, así como el apoyo en trabajos de mantenimiento de carreteras, caminos rurales y puentes modulares, así como la instalación de bases de operaciones de paz para otros contingentes.

Asimismo, el contingente peruano cuenta con capacidades de desminado y desactivación de artefactos explosivos improvisados. Todas estas actividades facilitan la movilidad de las fuerzas de paz y mejoran las condiciones de vida de la población local. EFE

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