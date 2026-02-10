Perú decidirá con Francia nueva empresa que gestionará obra de gran autopista en los Andes

Lima, 10 feb (EFE).- Perú escogerá con Francia la nueva empresa que se encargará de gestionar el proyecto de la Nueva Carretera Central, que plantea unir a Lima con la sierra del país con una inversión de 7.200 millones de dólares, tras haber rescindido el contrato con la actual empresa que manejaba el proyecto, en virtud del acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito entre ambos países.

Así lo afirmó este martes el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, al ratificar en un comunicado que la construcción de la autopista «va de todas maneras» y que «lo más seguro» es que la decisión sobre la nueva empresa encargada se alcance en las próximas semanas.

«Hay un acuerdo que va más allá de lo normativo. Es un acuerdo de países, de una amistad de siglos, como Francia y Perú, y lo que queremos es que se siga manteniendo esa cordialidad y ese entendimiento», sostuvo.

Las autoridades de Perú señalan que la carretera requerirá de un presupuesto de 24.500 millones de soles (unos 7.286 millones de dólares) para conectar Lima con el centro del país mediante una autopista de 185 kilómetros de longitud y dos carriles por sentido que atravesará los Andes.

Sin embargo, la semana pasada el Gobierno peruano canceló el contrato con PMO Vías, la empresa que había sido designada mediante el G2G para construir en Perú carreteras por un valor total de 26.500 millones de soles (unos 8.000 millones de dólares o 6.679 millones de euros), tras aducir actos de corrupción y malas prácticas de la empresa en otros países.

Álvarez explicó, al respecto, que la decisión del gobierno de retirar del proyecto a la empresa que había sido elegida inicialmente se tomó tras confirmarse que había sido sancionada por temas de corrupción en otros países y que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como otras entidades internacionales habían advertido a Perú sobre este problema.

«Felizmente, en el propio contrato hay cláusulas anticorrupción muy severas, e indudablemente tanto Perú como Francia van a encontrar la manera de articular sus voluntades para reemplazar a esta empresa», comentó.

El Gobierno de Perú ya aseguró el domingo pasado que el acuerdo suscrito con Francia «se mantiene plenamente vigente y operativo», aunque confirmó que había resuelto el contrato de asistencia técnica suscrito con una empresa privada.

Posteriormente, la ministra de Economía, Denisse Miralles, dijo que la Carretera Central no será viable solo con recursos públicos y que su despacho planteará una «solución integral» de financiación durante la primera semana de marzo.

El acuerdo G2G con Francia fue firmado en 2021 y también comprende la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa, un viaducto elevado hacia el aeropuerto internacional de Lima que incluye un puente sobre el río Rímac que debía estar listo desde el año pasado, y cuyo presupuesto total bordea los 600 millones de dólares. EFE

