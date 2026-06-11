Perú declara «inadmisible» sexto pedido de indulto para el expresidente Pedro Castillo

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Lima, 10 jun (EFE).- Una comisión especial declaró «inadmisible» un sexto pedido de indulto presentado por el encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), y también rechazó la solicitud para que se le conceda el derecho de gracia por razones humanitarias, informó este miércoles un comunicado oficial.

El Ministerio de Justicia de Derechos Humanos señaló que la Comisión de Gracias Presidenciales «declaró inadmisible la solicitud de indulto común» presentada por Castillo, quien cumple una condena a 11 años y 4 meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado de 2022, «al no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa aplicable».

El reglamento de la comisión indica que las solicitudes declaradas inadmisibles deben ser subsanadas en un plazo máximo de 20 días, y que si eso no se cumple «corresponde su rechazo y archivo».

Durante la sesión, la comisión también «acordó rechazar la solicitud de derecho de gracia por razones humanitarias» presentada por Castillo «debido a que no se subsanó la inadmisibilidad advertida dentro del plazo establecido».

El ministerio reafirmó, al concluir, «su compromiso con una actuación objetiva, imparcial y estrictamente sujeta a la Constitución, la ley y la normativa vigente» para estos casos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, confirmó el pasado 4 de junio que el Gobierno estaba evaluando una nueva solicitud de indulto presentada por Castillo, tras haber rechazado otros cinco pedidos por motivos formales.

Jiménez dijo que su despacho recibió la más reciente solicitud el pasado 19 de mayo, tras haber sido remitida desde el Palacio de Gobierno, y que el procedimiento estaba en manos de la comisión especial para estos casos.

Tras remarcar que la decisión final debía ser validada por él, aseguró que «no refrendaría de ninguna manera algo que esté en contra de las normas o que sea irregular».

El pasado 17 de abril, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, declaró que su Gobierno no puede adoptar una decisión sobre este tema porque la condena dictada contra Castillo está en proceso de apelación.

Este eventual indulto fue uno de los temas de la campaña electoral en Perú, que el pasado domingo enfrentó en la segunda vuelta presidencial a la derechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez.

Este candidato realizó su campaña en representación de Castillo y reiteró que si llega a la jefatura de Estado una de sus primeras medidas será indultar al exgobernante, mientras que Fujimori calificó esa posición de «oportunismo político».

Las otras cinco solicitudes de indulto presentadas en favor de Castillo también fueron declaradas «inadmisibles», con el argumento de que no cumplían con los requisitos técnicos ni las formalidades necesarias, entre las que figura una sentencia firme en segunda instancia. EFE

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