Perú declara 382 municipios en emergencia por el «riesgo inminente» de intensas lluvias

Lima, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Perú ha declarado en emergencia a 382 municipios de 20 regiones del país ante el «riesgo inminente» de que se desaten intensas lluvias en esas localidades, informó este viernes la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La medida, que fue oficializada mediante un decreto supremo y tendrá una vigencia de 60 días, comprende distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La Presidencia del Consejo de Ministros indicó que, de esa manera, se utilizarán las capacidades del Estado para proteger a la población y mitigar el impacto en sus medios de vida y actividades productivas, como la agricultura y la ganadería.

Para esto, se deberán ejecutar «acciones inmediatas» para reducir el riesgo y desarrollar las labores de respuesta y rehabilitación que correspondan.

El decreto indicó que los gobiernos regionales y locales comprendidos en la medida deberán emprender esas acciones con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Además, con la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social, junto a entidades públicas y privadas.

Todas las intervenciones deberán tener relación directa con el evento que motiva la declaración de emergencia, remarcó la norma, que también estableció que la financiación procederá del presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La medida se tomó tras recibir informes del Indeci que indican los distritos incluidos en la norma «son los más expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, lo cual podría afectar la vida y la salud de las personas, la agricultura y la ganadería, entre otros».

Estos informes fueron elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Subdirección de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres de la Dirección de Preparación del Indeci. EFE

