Perú declara desierto concurso para elegir jefe de oficina electoral envuelta en polémica

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Lima, 1 jul (EFE).- Las autoridades de Perú declararon desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ente encargado de la organización y conteo de las elecciones que estuvo en medio de una gran polémica tras las irregularidades que se presentaron durante los comicios generales del 12 de abril pasado.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) había informado el 16 de junio pasado que, tras la primera etapa de la convocatoria, los dos postulantes aptos para la etapa final eran el ingeniero y doctor en políticas públicas Carlos Loyola y la ingeniera y doctora en administración Amparo Ortega.

Sin embargo, el pasado 23 de junio Ortega renunció a su candidatura tras argumentar problemas de salud, mientras que luego Loyola fue excluido por haber omitido «declarar dos procesos judiciales que se encuentran en trámite», con lo que incumplió las obligaciones establecidas en el reglamento del concurso.

Ante esto, los integrantes de la JNJ decidieron declarar desierta la convocatoria, por lo que ahora deberán iniciar un nuevo proceso para recibir y evaluar las nuevas candidaturas para ocupar el máximo cargo del organismo electoral, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

La JNJ debe designar al nuevo jefe de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto, quien dimitió al cargo una semana después de los comicios generales y fue reemplazado de manera interina por Bernardo Pachas.

Durante las elecciones generales se presentaron retrasos, sobre todo en Lima, en la distribución de material electoral y la apertura de mesas de votación, que llevaron al candidato ultraderechista Rafael López Aliaga a denunciar, sin presentar pruebas contundentes, que había sido víctima de un fraude electoral.

Tras la salida de Corvetto, Pachas debió encargarse de dirigir la organización de la segunda vuelta presidencial que disputaron el pasado 7 de junio la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

La ONPE concluyó el pasado lunes el conteo de las actas de votación, que determinó que Fujimori derrotó a Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes, mientras que Fujimori recibirá el 15 de julio las credenciales de presidenta electa y el 28 de julio será investida en un acto oficial que se celebrará en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú. EFE

dub/gpv