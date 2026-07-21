Perú declara el estado de emergencia en zonas afectadas por el sismo que dejó seis muertos

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El gobierno de Perú declaró este lunes el estado de emergencia para atender a las zonas afectadas por un sismo ocurrido el sábado y que dejó al menos seis muertos y medio centenar de casas destruidas en poblados andinos del centro del país.

El más golpeado fue el distrito andino de Chongos Bajo, epicentro del temblor, a 300 kilómetros al este de la capital Lima.

La medida regirá por 60 días y permitirá a las autoridades agilizar la instalación de puestos médicos, el envío de brigadas, la remoción de escombros, la reconstrucción de infraestructura, entre otras acciones.

Militares, policías y bomberos recorrieron este lunes los restos de las viviendas destruidas para evacuar a las personas que permanecían en el lugar, según imágenes de medios locales.

«Con el propósito de asegurar la protección de los ciudadanos afectados por el sismo de magnitud 5.1 en Junín, el Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia» en cinco distritos de esa región, informó el gobierno en un comunicado.

El Instituto Nacional de Defensa Civil reportó 32 heridos, 52 casas destruidas y afectaciones en la infraestructura de colegios, iglesias, centros de salud e instituciones públicas.

También informó que 122 efectivos fueron movilizados para participar en las tareas de limpieza y la instalación de albergues para los más de 300 damnificados.

El último terremoto de gran magnitud y consecuencias trágicas en Perú ocurrió en la ciudad de Pisco, en la región de Ica (sur), el 15 de agosto de 2007. El sismo de 7,9 grados, con epicentro en la costa central, dejó 595 muertos.

gta/cm/lb