Perú declara emergencia en cinco distritos de la sierra central afectados por sismo de 5,1

Compartir

3 minutos

Lima, 20 jul (EFE).- El Gobierno de Perú declaró este lunes en emergencia a cinco distritos de la región de Junín, en la sierra central del país, que fueron los más afectados por el sismo de magnitud 5,1 que el sábado pasado dejó cinco muertos, decenas de heridos, cientos de damnificados y numerosos daños materiales.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló en un comunicado que la medida comprende a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, así como a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.

La intención es «acelerar la reconstrucción y la asistencia multisectorial» de la zonas afectadas, al permitir canalizar rápidamente soluciones de vivienda, desplegar maquinaria pesada y activar programas sociales para atender a la población afectada, añadió.

La disposición, que fue aprobada mediante un decreto supremo de la PCM y regirá durante 60 días, precisó que el gobierno regional y los municipios comprendidos ejecutarán «las acciones de excepción, atención y recuperación inmediatas», en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y con la participación de los diversos sectores involucrados.

La atención de la emergencia comprenderá la instalación de puestos médicos de avanzada, el envío de brigadas y la evaluación de infraestructuras sanitarias, así como la ubicación de espacios alternos para estudiantes y asistencia técnica a los productores agrarios.

Los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento fueron facultados a movilizar maquinaria pesada y, en el caso del último, a proporcionar «soluciones habitacionales para los damnificados».

El Ministerio del Interior deberá garantizar, a través de la Policía Nacional, la seguridad ciudadana y las labores de rescate, mientras que Defensa dispondrá de sus medios aéreos para facilitar la entrega de ayuda humanitaria, y los portafolios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social destinarán la asistencia a la población más necesitada.

El sismo de magnitud 5,1 del sábado, con un réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

Las víctimas mortales se produjeron en Chongos Bajo, donde se reportó el fallecimiento de tres hombres y dos mujeres, entre ellas dos adultos mayores y un joven de 17 años, según el reporte oficial del Indeci.

El movimiento telúrico también dejó 32 heridos, 398 damnificados y 180 afectados, además de numerosos daños materiales.

El último boletín oficial agregó este lunes que 52 viviendas fueron destruidas, 43 quedaron inhabitables, y otras 74 fueron afectadas, así como cuatro instituciones educativas, tres establecimientos de salud, dos templos religiosos, dos infraestructuras consideradas patrimonio cultural y mil metros de carretera.

Este lunes también se sintieron en la zona dos nuevos sismos, de magnitud 3,4, en ambos casos en Chupaca, sin que las autoridades informen hasta el momento si causaron nuevos daños. EFE

dub/gpv