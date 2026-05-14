Perú declara emergencia sanitaria por tos ferina en región amazónica de Loreto por 90 días

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Lima, 14 may (EFE).- El Gobierno de Perú declaró este jueves en emergencia sanitaria, por 90 días, a la provincia amazónica de Loreto, la más extensa del país, por el riesgo elevado de tos ferina y otras enfermedades respiratorias, tras la denuncia de comunidades indígenas de la muerte de unos 60 menores por este mal.

El presidente interino, José María Balcázar, anunció el miércoles la medida, durante una visita a Loreto y donde se realizó también una sesión del Consejo de Ministros para abordar los principales problemas en esta región selvática, aquejada por un brote de enfermedades respiratorias por un descenso de la temperatura ambiental.

Hace una semana, el presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del río Chambira, Gilberto Inuma, alertó que 60 niños de sus comunidades han muerto por tos ferina y que las 60 comunidades nativas de esta cuenca amazónica sólo disponen de un médico.

Inuma declaró que había solicitado personalmente al Ministerio de Salud la declaración de emergencia sanitaria porque el Estado no estaba registrando estos decesos en sus comunidades.

El decreto supremo que oficializó este jueves la medida citó un informe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del ministerio de Salud que señaló que en Loreto la tos ferina afecta especialmente a menores entre los 5 y 11 años de edad, los cuales representan el 45 % de los casos reportados.

Igualmente, el ministerio de Salud identificó un alto riesgo en el distrito de Urarinas con 531 niños susceptibles de enfermar con la tos ferina.

De la misma forma, señaló que el distrito de Tigre tiene la mayor incidencia de casos de infección respiratoria aguda y el distrito de Nauta la más alta incidencia de neumonía.

En tal sentido, la Dirección Regional de Salud de Loreto desarrollará las acciones inmediatas de atención en esta emergencia sanitaria y las contrataciones que se realicen deberán destinarse exclusivamente para los fines del plan de acción.

Inuma denunció que el único establecimiento de salud de la cuenca del río Chambira está inoperativo porque su personal dejó de ser remunerado y abandonaron el lugar.

Las federaciones indígenas de Loreto anunciaron en los últimos días tomar alguna medida de control territorial sobre el río Marañón, si el Gobierno no atendía sus reclamos de atención médica para sus pobladores.EFE

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