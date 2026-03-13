Perú descarta posible caso de ántrax, pero anuncia refuerzo de vigilancia epidemiológica

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Lima, 13 mar (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú descartaron este viernes un posible caso de ántrax (carbunclo) en una paciente de la región sureña de Ica, pero señalaron que han reforzado la vigilancia epidemiológica «para proteger la salud pública».

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó el resultado negativo del caso evaluado en Ica tras un diagnóstico molecular realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) que no detecto la bacteria bacillus anthrais.

Agregó que las pruebas son parte de los procedimientos que realiza el INS como centro nacional de referencia en diagnóstico de enfermedades infecciosas, zoonóticas y emergentes para la detección oportuna de riesgos sanitarios.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la investigación epidemiológica continúa en curso, con el objetivo de identificar posibles factores de riesgo y verificar que no existan casos adicionales relacionados.

«Hasta el momento, no se han identificado nuevos casos asociados, mientras se mantiene el monitoreo y seguimiento correspondiente para garantizar la protección de la población», acotó el Ministerio.

Medios locales informaron que el posible caso de ántrax se reportó en una trabajadora del camal municipal (matadero o rastro destinado al sacrificio de reses) de Ica, que presentó síntomas compatibles con la enfermedad, también conocida como carbunclo.

Al respecto, el seguro social de salud EsSalud había señalado que la paciente permanecía aislada en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, de Ica, mientras era observada y recibía el tratamiento médico establecido para estos casos.

El ántrax es una enfermedad infecciosa rara y grave que afecta principalmente a los animales herbívoros, sobre todo al ganado, que puede ser contraída por humanos de forma cutánea, por aspiración (esporas) o gastrointestinal (ingesta). EFE

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