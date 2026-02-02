Perú desea a Laura Fernández éxito en mandato y reitera voluntad de seguir con relaciones

2 minutos

Lima, 2 feb (EFE).- El Gobierno de Perú felicitó este lunes a la derechista Laura Fernández, que ganó este domingo las elecciones presidenciales de Costa Rica y expresó «sus mejores deseos de éxito para su mandato».

«El Gobierno del Perú felicita a la señora Laura Fernández por su elección como presidenta de la hermana República de Costa Rica y le expresa sus mejores deseos de éxito en el ejercicio de su mandato», indicó el Ejecutivo a través de un mensaje compartido por la Cancillería en la red social X.

Además, el Gobierno peruano, a cargo del presidente interino, José Jerí, reiteró su firme voluntad de continuar fortaleciendo, de manera conjunta, las históricas y estrechas relaciones de amistad y cooperación que vinculan a ambos países.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La ahora presidenta electa, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Fernández es politóloga y fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, por lo que se ha proclamado como «heredera» del presidente saliente Rodrigo Chaves.

En su primera rueda de prensa como presidenta electa, Fernández afirmó que «la recuperación de la seguridad será prioridad», al igual que la mejora del sistema penitenciario y lucha contra la impunidad, para lo cual espera contar con el apoyo de países amigos como Estados Unidos y El Salvador.

Estimó que su Gobierno, que comenzará el próximo 8 de mayo, mantendrá una «relación estrecha» con Estados Unidos como hizo el actual presidente Chaves, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, en lo que el Gobierno norteamericano ha apoyado a Costa Rica con vigilancia conjunta en los océanos, equipos policiales y cooperación técnica y tecnológica.

En cuanto a El Salvador, Fernández destacó la cooperación técnica y política recibida por Costa Rica para avanzar en la construcción de una «megacárcel» de alta seguridad para 5.000 presos, inspirada en el modelo implementado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. EFE

pbc/fgg/jrh