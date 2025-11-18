Perú designa al diplomático Rodolfo Coronado como su nuevo representante ante la OEA

2 minutos

Lima, 18 nov (EFE).- El Gobierno de Perú oficializó este martes la designación del diplomático Rodolfo Coronado como nuevo representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), según informó una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma dispuso que se extiendan las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes a Coronado e indicó que asumirá funciones en una fecha que será establecida en una posterior resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La designación del diplomático fue aprobada en una sesión del Consejo de Ministros celebrada este lunes y la resolución que confirmó esa decisión fue suscrita por el presidente de transición de Perú, José Jerí, y su ministro de Exteriores, Hugo de Zela.

Al respecto, la agencia oficial Andina aseguró que el nombramiento «busca impulsar acciones que promuevan los intereses nacionales, refuercen la institucionalidad democrática y contribuyan a los esfuerzos regionales orientados a la seguridad, el desarrollo sostenible y la protección de los derechos fundamentales».

Con Coronado, Perú trasladará al seno de la OEA sus consultas para modificar la Convención de Caracas que regula el asilo político y diplomático, al considerar que México ha desvirtuado el tratado al asilar en su embajada a Betssy Chávez, ex primera ministra del izquierdista presidente Pedro Castillo, enjuiciada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

Coronado es un diplomático que ha ocupado diversos cargos en la Cancillería peruana durante casi tres décadas de servicio y, hasta el momento, era jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores.

Ahora reemplazará en la representación peruana ante la OEA al abogado y ex integrante del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón, quien había sido designado en el cargo por la anterior presidenta peruana, Dina Boluarte.

El Gobierno de transición de Jerí anunció esa decisión el pasado 22 de octubre, como parte de una serie de cambios que también incluyeron la destitución del abogado y político Gustavo Adrianzén, quien fue primer ministro de Boluarte, como representante del país ante las Naciones Unidas. EFE

